Domingo em Guaratuba tem passeio ciclístico e triatlo

Arte: Amben

A Associação dos Moradores dos Bairros Eliane e Nereidas (Amben) promove um passeio ciclístico com concentração a partir das 8h30 deste domingo (24). O local de partida é a Igreja São Luís Gonzaga e o percurso inclui uma parada no Parque Estadual Boguaçu.

Cronograma

08h30 às 09h30 – Concentração e atividades educativas.

09h30 – Início do trajeto saída em comboio da igreja.

10h30 às 10h45 – Parada no Parque Estadual Boguaçu, no final da rua Havaí.

11h30 – Chegada em frente à bicicletaria Bike Sul e padaria Porto-Rico.

Rota: 5,5 Km

Rua Maria Elisa Costa Marin – Av. Visconde do Rio Branco – Rua Havaí – Parque Estadual Boguaçu – Rua Bolívia.

Ação solidária:

Arrecadação de alimentos, brinquedos, fraldas e absorventes de 24 de outubro a 7 de novembro.

Pontos de coleta de doações:

Igreja São Luís Gonzaga. Rua México 231, Nereidas, Guaratuba. Panificadora Porto-Rico. Rua Porto-Rico 520, Nereidas , Guaratuba. Bike Sul. Avenida Paraná 497, Nereidas, Guaratuba. Bicicletaria Vou de Bike. Rua Vieira dos Santos 480, Centro. Ciclobell Bikes. Rua Antônio Alves Correa 138, centro Guaratuba.

*Em caso de condições climáticas desfavoráveis o evento será alterado para outro dia

Sprint Triathlon

Arte: Federação Paranaense de Triathlon

Na área central, Cohapar e Piçarras acontece uma etapa do Campeonato Paranaense de Sprint Triathlon 2021, a partir das 5h45 deste domingo. A prova consiste em natação (750 metros), ciclismo (20 quilômetros) e corrida (5 quilômetros). A disputa é destinada a atletas federados no Paraná em 2021 e o ranking classificatório vale para para o Brasileiro da Categoria Sprint.

Arena, Zona Mista e Transição será na Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra (Praça Central).

Natação: Volta única com largada no novo trapiche da baía de Guaratuba, na Praça dos Namorados, contornando com o braço direito as 4 boias demarcatórias e retorno ao trapiche – 750 metros. A categoria Elite fará a largada de cima e amadores e não federados de dentro da água.

Ciclismo: Percurso de 4 voltas de 5km, totalizando 20km, saindo da Praça Mafra, passando pela Praça dos Pescadores e Parque Municipal de Guaratuba.

Corrida: Circuito de 3 voltas, totalizando 5km na Av. 29 de Abril;

Confira:

24/10 – Domingo – Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra

05h45 às 06h30 – Check-in Amador

06h40 – Orientações Finais Amador

06h45 – 1ª Largada – Amador Categorias

Devido à prova, a Prefeitura informa que algumas ruas próximas à orla central estarão interditadas entre 6h e 11h.

Arte: Prefeitura de Guaratuba

CICLISMO:

Início

Avenida 29 de Abril;

Rua Vieira dos Santos;

Avenida 7 de Setembro;

Avenida Damião Botelho de Souza;

Avenida Patriarca;

Rua Randolfo Bastos;

Avenida Mafra;

Rua Tocantins;

Avenida Cubatão (Praça do Pescador);

Retorno:

Avenida Damião Botelho de Souza;

Avenida 7 de Setembro;

Rua Vieira dos Santos;

Avenida 29 de Abril (FINAL).

CORRIDA:

-Saída da Praça Central pela Avenida 29 de Abril até Xavier da Silva, retornando pela mesma via (será interditado somente o lado direito da via, sentido Praça Central).