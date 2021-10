Jogos dos Idosos chegam ao final em Guaratuba e Pontal do Paraná

Após cinco dias de competição, diversão e entretenimento, os Jogos da Integração do Idoso (JIIDOS) chegam ao fim, com uma cerimônia informal realizada em Guaratuba tarde deste sábado sem presença de público.

Esta edição reuniu 32 municípios, representados por cerca de 1.200 participantes: 888 atletas e mais 312 pessoas, entre comissão técnica, professores e enfermeiros. Os Jogos são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte, com apoio das prefeituras de Guaratuba e de Pontal do Paraná.

O diretor de Inovação da Superintendência do Esporte, Tiago Campos, informa que o encerramento contará com apresentações artísticas e a entrega de troféus às cidades participantes e de medalhas para todos os atletas.

“Os idosos foram os que mais sofreram com a pandemia porque não puderam sair e fazer atividade física. Foi gratificante ver o sorriso e a alegria deles nesses jogos”, disse Campos. “Todos os participantes desta edição, atletas, técnicos e profissionais, foram testados e vacinados com duas doses contra a Covid-19, uma forma de trazer segurança a todos”.

RETOMADA – Os Jogos de Integração do Idoso fazem parte das ações de retomada do esporte no Paraná. Para garantir a segurança de todos, o evento não foi aberto ao público. Somente os participantes e autoridades puderam comparecer à abertura e poderão ir ao encerramento. “Estamos trabalhando com toda a segurança para trazer muita alegria, diversão e atividades físicas no Paraná”, afirmou Tiago Campos.

Para aqueles que estão iniciando a prática nestas modalidades esportivas, o evento ofertou oficinas para ensiná-los como jogar. Para isso, os Jogos tiveram sede em dois municípios – Guaratuba, onde ocorreram as competições, e Pontal do Paraná, que abrigaram as oficinas.

Durante o primeiro dia do evento, a equipe realizou a avaliação física dos participantes, além da caminhada da saúde, de jogos de salão e de oficinas de ritmo. Para isso, foi oferecida uma capacitação aos profissionais de Educação Física que trabalham com idosos nos municípios do Paraná.

Nos demais dias houve competições de vôlei câmbio, vôlei praia, vôlei escuro, basquete relógio, peteca, xadrez, damas, dominó, tênis de mesa e handebol. Também contaram com uma programação especial com karaokê, baile à fantasia, festival de carteado, entre outras atividades, como apresentações de danças e circenses.

SOBRE OS JOGOS – Os Jogos da Integração do Idoso iniciaram em Guaratuba, em 1995. Já naquela época, tinham como objetivo estimular o lazer por meio de atividades esportivas adaptadas, recreativas, artísticas, socioculturais e de integração. Em 2019, o evento foi incluído nos Jogos Oficiais do Estado, com a participação de 15 municípios. Em 2021, foram 32 municípios.

Com informações da Paraná Esporte e AEN