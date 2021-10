Litoral recebe mais de 20 mil doses de vacina contra covid

Distribuição de vacinas para regionais em Curitina (Foto: Gilson Abreu/AEN)

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) entregou, neste sábado (23), 20.145 doses de vacina para a covid-19 em Paranaguá, que serão distribuídas entre os sete municípios litorâneos.

Esse novo lote contempla primeiras e segundas doses (D1 e D2) e dose reforço (DR). Em todo o Paraná, foram entregues 657.862 vacinas nas 22 Regionais de Saúde. O envio foi feito por via terrestre.

Do total do Litoral, são 520.572 imunizantes da Pfizer/BioNTech, sendo 8.708 DR, 3.794 para atender pessoas acima de 70 anos de idade e 4.914 para a população de 60 a 69 anos, além de mais 3.246 doses (D2) do esquema vacinal iniciado na 41ª remessa e 888 referente à 42ª remessa.

Serão distribuídas também 580 vacinas AstraZeneca/Fiocruz para grupos prioritários de pessoas com comorbidades e com deficiência permanente que iniciaram a imunização com D1 na 20ª remessa e 6.725 por solicitação dos municípios para D2, totalizando 7.305 doses deste imunizante.

Confira a distribuição de doses enviadas neste sábado (23) por Regional de Saúde: