Paranaense de Bodyboarding fará parte dos Jogos de Aventura e Natureza

Isabelli Nunes (Foto: Sanderson Trevisan)

Nos dias 6 e 7 de novembro acontece em Matinhos a segunda etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding, como parte integrante dos Jogos de Aventura e Natureza em 2021, que começam no dia 29 de outubro.

A etapa terá atletas dos três estados do Sul do Brasil que competem em 10 categorias:

Iniciante (Masculino e Feminina) – Categoria aberta para todas as idades;

Open (Masculino e Feminina) – Categoria aberta para todas as idades;

Master (Masculino e Feminina) – Atletas com 35 anos ou mais no ano vigente;

Legends (Masculino) – Atletas com 45 anos ou mais no ano vigente;

Sub18 (Masculino) – Atletas com até 18 anos, completos no ano vigente;

Sub12 (Masculino) – Atletas com até 12 anos, completos no ano vigente;

Dropknee (Masculino) – Categoria aberta para todas as idades.

A competição poderá receber o máximo de 136 atletas. Entre os atletas de destaque nacional que estarão entre os competidores estão Roger Fusculin e Isabelli Nunes. Todas as inscrições serão realizadas diretamente com a Federação Paranaense de Bodyboarding (FPB). Todos os atletas inscritos dentro do prazo indicado terão direito a alojamento no município de Matinhos, concedido pela Coordenação Geral dos Jogos de Aventura e Natureza.

De acordo com a Federação Paranaense de Bodyboarding, todos os protocolos de segurança serão atendidos, inclusive sendo obrigatório o uso de máscara pelos atletas e todos os participantes do evento.

Jogos

Os Jogos de Aventura e Natureza unem a prática esportiva e o turismo em um evento itinerante. Sua primeira edição aconteceu em 2019 e contou com a participação de mais de 20 mil atletas nas competições realizadas em 26 municípios de três regiões do Estado.

Na edição de 2021, os JANS acontecerão em 2 etapas, em 20 municípios de duas regiões do Estado: Litoral e Lindeiros, num total de 30 modalidades. As competições vão evidenciar as belezas do Paraná, estimular o turismo e movimentar a economia. Os jogos terão início no Litoral no dia 29 de outubro e o término em 7 de novembro.

A etapa seguinte acontece na Região de Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, no Oeste do Estado, de 26/11 a 05/12. Os JANS são uma realização do Governo do Paraná, por meio da Superintendência do Esporte em parceria com as Federações Esportivas do Paraná.

Jogos de Aventura & Natureza

2ª Etapa do Paranaense de Bodyboarding

06 e 07 novembro 2021 – 09 às 18h

Mappin / Caiobá / Matinhos – litoral Paranaense (em frente a Casa do Camarão)

Cezar Brito (Foto: Sanderson Trevisan)

Confira o calendário dos Jogos no Litoral

Com informações de BelPress Comunicação