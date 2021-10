EPIs ajudam a ampliar educação presencial em Pontal do Paraná

EPIs ajudam a ampliar educação presencial em Pontal do Paraná

Rudão Gimenes conversou com alunos e professores

As escolas municipais e centros municipais de educação infantil (Cmeis) de Pontal do Paraná estão recebendo uma variedade de equipamentos de proteção individual para prevenir a covid-19.

Na sexta-feira (22), o prefeito Rudão Gimenes, a vice-prefeita Patricia Marcomini e a secretária de Educação Adriana Ferreira estiveram na Escola Municipal Professora Zélia Ceranto recebendo os materiais. Aproveitaram e visitaram as salas de aulas, conversaram com alunos e professores.

Foram comprados termômetros, tapetes e líquido sanitizante, totens para álcool em gel, máscaras descartáveis e face shield, uma grande quantidade de álcool, avental, luvas e sapatilhas descartáveis para os Cmeis, placas de acrílico para as carteiras dos professores e ainda um pulverizador elétrico que auxiliará na higienização e no ganho de tempo para a limpeza dos ambientes, dentre outros equipamentos.

“Nas escolas, a necessidade de cuidados ainda é grande e com essa aquisição poderemos ampliar a oferta do ensino presencial com a devida proteção. A melhor proteção é a prevenção”, disse a secretária Adriana Ferreira.

Com informação da Prefeitura de Pontal do Paraná / Rafaela Takiguchi – Fotos: Cesar Ramires