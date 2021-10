Pontal do Paraná receberá 200 caminhões de bica corrida da Palangana

Na manhã desta segunda-feira (25) o prefeito Rudão Gimenes participou de reunião na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, em Curitiba, junto com os demais prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa).

De acordo com a Prefeitura de Pontal, estavam presentes o secretário de Estado de Infraestrutura Sandro Alex, o diretor geral do DER, Fernando Furiatti Saboia, o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia da Silva, e o deputado estadual Michele Caputo.

Na pauta da reunião, esteve a destinação do material da derrocada da Pedra da Palangana, um maciço rochoso submerso na entrada do Porto de Paranaguá.

“Vamos receber do Governo do Estado aproximadamente 3.000 metros cúbicos de bica corrida”, afirmou o prefeito, De acordo com a Prefeitura, os cerca de 200 caminhões de material serão usados na manutenção de ruas.

Com informações e foto da Prefeitura de Pontal / Rafaela Takiguchi