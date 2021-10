Pontal do Paraná receberá 200 caminhões de bica corrida da Palangana

Na manhã desta segunda-feira (25) o prefeito Rudão Gimenes participou de reunião na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, em Curitiba, junto com os demais prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral (Amlipa).

De acordo com a Prefeitura de Pontal, estavam presentes o secretário de Estado de Infraestrutura Sandro Alex, o diretor geral do DER, Fernando Furiatti Saboia, o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia da Silva, e o deputado estadual Michele Caputo.

Na pauta da reunião, esteve a destinação do material da derrocada da Pedra da Palangana, um maciço rochoso submerso na entrada do Porto de Paranaguá que está sendo removido para melhorar a navegação.

“Vamos receber do Governo do Estado aproximadamente 3.000 metros cúbicos de bica corrida”, afirmou o prefeito. De acordo com a Prefeitura, os cerca de 200 caminhões de material serão usados na manutenção de ruas.

Bica corrida ou brita corrida é o conjunto de pedra britada, pedrisco e mesmo pó-de-pedra, sem graduação definida, obtido diretamente do britador, sem separação por peneiração.

Com informações e foto da Prefeitura de Pontal / Rafaela Takiguchi