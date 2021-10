5 ações que ainda valem a pena investir

Quer iniciar sua jornada como investidor ou já investe no mercado de ações? Independente de qual for sua situação, conheça agora as ações que ainda valem a pena investir.

Com a pandemia, o mercado de ações mudou bastante. Mas se você busca investir neste período, é preciso saber quais são as ações que se mantiveram em alta para não perder dinheiro.

Antes de começarmos é preciso entender o que são ações e por que investir.

O que são ações?

Ações são títulos de propriedade (participações) que vocês compram de uma empresa que tem capital aberto (ações negociadas em bolsa de valores).

São investimentos de renda variável, que não sabemos exatamente qual será o ganho final dentro do período investido.

É preciso ter em mente que investir neste mercado é uma atividade a longo prazo. Se você busca uma rentabilidade a curto-médio prazo, este não é o investimento ideal para você por conta de toda variação do mercado.

Já pensou que seria bom se você fosse sócio da Petrobras, Magazine Luiza, Vale, ou outras grandes empresas?

A boa notícia é que hoje isso é totalmente possível e com pouco dinheiro pode se tornar uma realidade para você.

Prova disso é a pesquisa realizada por um grupo de economistas no qual fizeram uma análise completa de 39 empresas que fazem parte da Bolsa de Valores.

Tipos de ações?

Existem dois tipos de ações no mercado brasileiro, que são:

Ordinárias (ON): participação na decisão estratégica da empresa, com voto nas assembleias;

Preferenciais (PN): confere na parcela representativa do capital social de uma empresa, sem direito a voto, e com prioridade na distribuição de dividendos.

O que é a Bolsa de Valores?

É onde as empresas e os investidores se reúnem para realizar a compra e venda das ações e outros ativos, o principal objetivo da bolsa de valores é monitorar para que todas as transações ocorram de maneira justa e segura tanto para o comprador como para o vendedor.

Agora sim, confira as análises, seus pontos positivos e os riscos de se investir nessas 5 empresas que se destacam das demais, ainda em meio a crise.

5 ações que ainda vale investir

Para sermos mais precisos com a lista de ações ainda em crescimento neste período, foram analisadas as indicações das principais corretoras no país e veículos focados no segmento, para selecionar as 5 mais indicadas.

Vale (VALE3) Lojas Americanas (LAME4) Via Varejo (VVAR3) Banco do Brasil (BBAS3) Magazine Luíza (MGLU3)

Por que investir em ações?

Melhor retorno financeiro

Como seu investimento é a longo prazo e o mercado muda constantemente, arriscar em renda variável pode ser uma aposta para quem quer ganhar mais lucros com a movimentação do mercado.

Facilidade de acesso

Quem foi que inventou a história de que apenas ricos podem investir na bolsa? Qualquer pessoa pode fazer investimento na bolsa de valores, basta abrir uma conta em uma corretora e começar a atividade. Se você tiver o valor mínimo para participar e atender os conselhos que sua corretora fará, pode ser proveitoso para você mesmo sem ser um especialista em investimentos. Mas lembre-se, o mercado ainda está incerto, se tiver insegurança comece com pouco e vai aumentando conforme adquira conhecimento.

Diversificação

Existe riscos em investir neste setor, mas você também pode investir em mais de uma ação e dentro das que estão crescendo no mercado para amenizar os riscos. Existem ações de vários valores e os fundos de investimentos para quem quer investir mas tem receio de perder dinheiro. No contexto de fundo de investimentos, quem cuida deles é um gestor, portanto, você pode ficar mais tranquilo já que seus investimentos estarão na mão de um especialista.

Possível margem de garantia

Eis aí algo que nem todo mundo sabe: você pode usar como garantia sua aplicação de outro título que já possua. Então, não precisará tirar dinheiro real de seu bolso, basta usar como garantia o que você já investiu.

Conclusão

Então, viu como é vantajoso investir em ações? Literalmente seu capital pode duplicar ou até triplicar (quando não for mais) se você utilizar estratégias e ter paciência, afinal, não é de um dia para o outro que acontecerá isso, precisa de tempo.

Mas, a realidade é que dependendo de sua estratégia e metas você consegue obter excelentes rentabilidades em médio e longo prazo,

O importante é analisar muito bem as empresas no qual irá realizar seus investimentos, hoje foi passado as 5 com mais probabilidade de lucro, contudo, você pode realizar mais pesquisas. Basta analisar as vantagens e os riscos, sua previsão de rentabilidade e tomar sua decisão em cima de números e não achismos.

