Guaratuba retoma em novembro a revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Guaratuba promoverá, no dia 23 de novembro, às 19h, uma audiência pública para discutir a revisão do Plano Diretor.

O atual plano diretor é de 2005, passou por mudanças significativas em 2009 e 2012 e foi homologado pelo Colit (Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense) apenas em 2014. A revisão foi iniciada em 2017 e suspensa.

A Audiência será realizada de maneira virtual, através do canal no Youtube do ITTIUFPR (Instituto Tecnológico de Infraestrutura de Transportes da Universidade Federal do Paraná).

Participe aqui: