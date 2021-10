Guaraqueçaba inicia volta gradual das aulas presenciais

Escola Antônio Barbosa Pinto

A Prefeitura de Guaraqueçaba iniciou pela Escola Antônio Barbosa Pinto, na área central, a retomada das aulas presenciais, nesta segunda-feira (25).

O município se destacou pelo avanço na vacinação contra a covid-19 e foi um dos primeiros do Paraná a começar a imunização de jovens e adolescentes. Os alunos da rede municipal, no entanto, não fazem parte do público mis jovem atendido, que são os maiores de 12 anos, e precisam de um tratamento diferenciado, destacou o secretário municipal de Educação, Sidney França.

Ao todo, Guaraqueçaba tem aproximadamente 900 alunos matriculados nas 28 escolas municipais espalhadas pelas diversas comunidades. França explicou ao Correio do Litoral que a retomada será gradativa e dentro de 15 dias todas as escolas deverão ter voltado com as aulas, no sistema híbrido.

Na Escola Antônio Barbosa, que tem 250 alunos e é a maior do município, metade dos alunos frequentará as aulas em uma semana e a outra metade na semana seguinte.

O secretário França acrescenta que os pais ainda poderão optar em manter seus filhos no ensino remoto, estudando em casa com as apostilas e entregando as tarefas na escola.

Escola Antônio Barbosa Pinto: distanciamento e ensino híbrido

Protocolos – Todas as escolas de Guaraqueçaba deverão seguir os protocolos de biossegurança, como distanciamento, uso de álcool em gel e máscaras etc.

A Secretaria de Educação divulgou uma série de medidas que devem ser obedecidas na entrada e na saída das escolas, nas salas de aula, pátios, banheiros, no recreio e no transporte escolar de ônibus e lanchas.

Transporte – Junto com a retomada gradativa, a Secretaria da Educação anunciou que foram recuperados 7 ônibus escolares. O município possui mais 4 ônibus e 3 lanchas que estão passando por manutenção. A previsão é de aproximadamente 15 dias para que toda a frota esteja reformada.

Profissionais – Em outra frente, a Educação começa a chamar os profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado: professores, auxiliares de serviços gerais, vigias, motoristas e marinheiros.

Secretário Sidney França: retomada gradual para estudantes que não estão entre os públicos vacinados

Redação do Correio com fotos e informações do Departamento de Comunicação Social de Guaraqueçaba