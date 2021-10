Cada cidade do Litoral vai receber 3.000 cúbicos de britas da Palangana

O Governo do Paraná confirmou nesta terça-feira (26) a distribuição das rochas retiradas da derrocagem da Pedra da Palangana para as prefeituras do Litoral. A notícia já havia sido divulgada pelo prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, veiculada no Correio do Litoral na segunda-feira (25).

Em reunião com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex e com o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, na sede da secretaria em Curitiba, os prefeito foram informados que cada um receberá aproximadamente 3 mil metros cúbicos de pedras que poderão ser usados em melhorias de pavimentação.

As prefeituras farão a retirada e o transporte do material, com exceção de Guaraqueçaba, que receberá apoio logístico do DER/PR. A parceria envolve ainda a empresa pública Portos do Paraná, responsável pelas obras de dragagem.

O QUE É – No último dia 19, a Portos do Paraná iniciou a etapa de remoção das rochas dos pontos mais rasos da Pedra da Palangana. O trabalho está sendo feito com o auxílio de uma draga mecânica. Os pedaços removidos são levados ao canteiro da obra para a britagem.

Com a remoção de apenas 12% da pedra, o risco de encalhe de navios e desastres ambientais será minimizado. Estão sendo retiradas seis partes de pontos rasos do maciço de rochas, que somam 22,3 mil metros cúbicos em volume. A menor delas tem 361 metros cúbicos e a maior 8 mil. As rochas estão localizadas no canal principal de acesso ao Porto de Paranaguá, o Canal da Galheta, um pouco à frente do Terminal de Contêineres.

O desmonte de cada maciço está sendo feito de forma separada – uma embarcação perfura vários pontos nas rochas para instalar os explosivos que vão fragmentar as rochas.

Depois disso, uma draga mecânica equipada com guindaste e grab (concha) ou escavadeira recolhe os pedaços menores das rochas e os depositam em uma barcaça com cisterna. Já em terra, as rochas serão recicladas através de britagem e poderão ser usadas em obras nas cidades do Litoral.

PRESENÇAS – Também participaram da reunião o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER/PR), Fernando Furiatti; os prefeitos de Paranaguá, Marcelo Roque, de Guaratuba, Roberto Justus; de Matinhos, Zé da Ecler; de Antonina, Zé Paulo; e de Guaraqueçaba, Lilian Costa Ramos ,o deputado estadual Michele Caputo; o diretor de Operações do DER, Alexandre Castro Fernandes; e o diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana.

Fotos: Rodrigo Felix Leal/Seil

Fonte: AEN / Seil