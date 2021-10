Portos do Paraná vai divulgar Litoral no Festival do Turismo de Gramado

A empresa pública Portos do Paraná participará da 32ª edição do Festival Internacional de Turismo de Gramado 2021 (Festuris), uma das principais feiras de negócios turísticos, geração de conteúdo e networking da América Latina, que acontece de 4 a 7 de novembro.

A participação se dará com a distribuição de 500 revistas de bordo para passageiros de navios, produzidas recentemente pela empresa pública, que estarão à disposição no espaço da Paraná Turismo, que colaborou com o projeto. O objetivo da publicação é divulgar opções de lazer, gastronomia, locais históricos e belezas naturais na região. “A revista foi produzida para motivar o desembarque de passageiros de navios de turismo que fizerem escala no Porto de Paranaguá”, explica o diretor de Desenvolvimento Empresarial, André Pioli.

“Estudos indicam que um turista que chega na cidade deixa até R$ 600 na economia local. Esse turismo fortalece o comércio, os restaurantes, o artesanato. A intenção é que, quando os navios de turismo chegarem, os passageiros conheçam todos os encantos do povo e da terra abençoada que temos aqui”, afirma Pioli

No festival, também haverá visitas programadas a estandes de operadoras de cruzeiros marítimos, apresentando o Porto de Paranaguá e o Litoral paranaense como destino.

A Revista – Em formato A3, bilíngue, com tiragem de 10 mil exemplares e recheada de belas imagens, a publicação dá opções de roteiros, indica a distância e modo de chegar a cidades, praias e ilhas de todo o Litoral. “A iniciativa é importante por divulgar toda a região. É bom para os sete municípios e mostra que temos ilhas lindas, cidades históricas e praias com excelente infraestrutura”, destaca o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque.

