Nova balsa estreia na travessia da Baía de Guaratuba

Uma grande balsa, que recebeu o nome de Vitória, começou a operar oficialmente na travessia da Baía de Guaratuba na manhã desta quarta-feira (27).

De acordo com a concessionária do serviço, a BR Travessias, é uma das maiores embarcações utilizadas em transporte aquaviário na região Sul. Tem capacidade de transportar até 105 veículos e 145 passageiros, mais do dobro da balsa que vem sendo usada desde junho.

No dia da estreia, a maré acabou levando a balsa até perto da Prainha, na margem norte da baía, causando um susto nos usuários e movimentando as redes sociais. Felizmente, foi apenas um susto e tudo voltou ao normal dentro de minutos. Leia nota da empresa no final.

De acordo com a concessionária, o fato de ser maior não tira a agilidade da embarcação. “Impulsionada pelo potente rebocador Sol de Verão, dotado de motores Scania de 600 HP cada um, a balsa vem mantendo, desde o início dos testes, na segunda-feira (25), a média de 10 a 12 minutos de travessia”, informa a empresa. O primeiro teste de verdade deverá ser neste final de semana com feriado prolongado de Finados (2 de novembro, terça-feira)

Além da Vitória, a travessia continua contando com os três ferry boats do DER/PR, que atendem até 60 veículos cada, e a balsa menor, de sua propriedade, com capacidade de transportar até 44 veículos.

NOTA DA CONCESSIONÁRIA

BR Travessias Ltda, concessionária do serviço de travessia na Baía de Guaratuba, vem a público esclarecer o incidente registrado na tarde desta quarta-feira, 27 de outubro de 2021, envolvendo uma de suas embarcações.

Ao contrário do que foi divulgado em redes sociais, a balsa Vitória, que entrou em operação na manhã desta quarta-feira, não sofreu qualquer tipo de problema mecânico.

A empresa informa que em razão da maré alta o piloto não conseguiu completar a atracação no Porto 4, na margem Caiobá-Matinhos. Em virtude disto, teve que refazer a manobra.

A empresa afirma ainda que embora a maré forte influencie durante a atracação, principalmente na margem Caiobá-Matinhos, que fica de frente para o mar aberto, o piloto controlou a embarcação, refez a manobra com sucesso e a conduziu em segurança até o porto, para o desembarque de veículos e passageiros, sem causar qualquer dano físico ou material aos usuários e tripulação.

Não houve falha mecânica, peça quebrada ou qualquer outro tipo de avaria no rebocador ou na balsa.

De acordo com o protocolo, o DER/PR-Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná realizou inspeção e liberou os equipamentos, que retornaram à operação.

Guaratuba, 27 de outubro de 2021