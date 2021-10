Prefeito representa Nelson Justus em reunião no Colégio Joaquim Mafra

Na manhã desta quarta-feira (27), o prefeito Roberto Justus esteve no Colégio Estadual Joaquim da Silva Mafra representando o deputado estadual Nelson Justus, informou a Prefeitura de Guaratuba.

De acordo com o site do município, o objetivo da reunião foi tratar da obra de reforma da quadra de esportes do colégio, estimada em aproximadamente R$ 160 mil, “a ser realizada através de recursos advindos de emenda parlamentar do deputado estadual”.

Conforme o Correio do Litoral revelou no dia 24 de setembro, a ordem de serviço da obra havia sido assinada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) um dia antes (23), com previsão de início para o dia 16 de novembro deste ano. O prazo de execução do contrato é de 150 dias;

Durante a reunião foram sanadas dúvidas referentes às fiscalizações e medições dos serviços executados para liberação e tramitação dos documentos necessários aos pagamentos das respectivas faturas. Foram descritas também as atribuições e responsabilidades da empresa contratada, da gestora do contrato, dos engenheiros fiscais e demais envolvidos nos serviços.

O engenheiro civil do Fundepar, Francisco Carlos Sassala, deu detalhes sobre a obra. O diretor do colégio, professor Wesley Oliveira do Prado, apontou as necessidades e as melhorias que vêm sendo feitas na instituição.

Também estavam presentes a engenheira da empresa CR Obras da Construção Ltda Marlúcia Queiroz, o engenheiro civil da Companhia de Habitação do Paraná Mario Chaicoski Júnior e a técnica do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá Izabel Cristina Vieira.









Fonte e fotos: Prefeitura de Guaratuba