Jogos de Aventura e Natureza começam neste fim de semana no Litoral

Foto: Esporte Paraná / Divulgação

Começa neste fim de semana a edição 2021 dos Jogos de Aventura e Natureza. A primeira etapa é a do Litoral, que acontece de sexta-feira (29) ao segundo domingo (7).

A estimativa é reunir mais de 3 mil atletas nas sete cidades da região: Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Paranaguá, Morretes e Antonina. Confira a programação oficial.

Nesta 2° edição, os Jogos de Aventura e Natureza contarão com apresentações e clínicas esportivas para aqueles que desejam competir, apreciar e aprender mais sobre as modalidades esportivas da competição.

Além disso, oferecerá 17 modalidades: bodyboarding, beach soccer, beach tênis, parapente, patinação inline marathon, bmx freestyle, cross games, futebol das estrelas, aquathlon, surfe, vôlei de praia, ciclismo, handbeach, skate, vela, corrida de aventura e canoagem riverside cross. Também haverá modalidades para a comunidade.

Os Jogos de Aventura e Natureza tiveram sua primeira edição em 2019 e foram interrompidos por causa da pandemia da covid-19.

Está prevista intensa programação ao longo dos fins de semana, em todas as etapas dos Jogos. O evento é organizado pelo Governo, por meio da Superintendência do Esporte, em parceria com as federações esportivas do Paraná.

CANOAGEM – Parte da programação do Jogos, Morretes sediará no sábado e domingo (30 e 31) as provas de Canoagem Riverside Cross, marcando também a estreia da competição em solo brasileiro. A prova ocorrerá no Rio Nhundiaquara e a estimativa é de reunir cerca de 70 atletas.

O Riverside Cross é uma versão minimizada da Canoagem Slalom com o objetivo de entreter o público com as diversas manobras. As competições poderão ser realizadas em até cinco fases: tomada de tempo, oitavas de final, quartas de final, fase semifinal e fase final.

Ao todo, serão cinco categorias femininas para caiaque e quatro femininas para canoa: infantil, menor, júnior, sênior e cross. As mesmas categorias se repetem para o masculino.

Fonte: AEN / Paraná Esporte