Mulheres de Guaraqueçaba irão de barco fazer exames preventivos

Na terça-feira (26) a prefeita de Guaraqueçaba, Lilian Ramos, assinou o convênio com o Sesc Paranaguá para realizar exames preventivos de câncer nas mulheres do município.

A previsão era de que a carreta do Sesc Saúde Mulher fosse até a sede do município na segunda semana de outubro, porém as más condições da PR-405 impossibilitam o tráfego do veículo equipado com consultório, sala de mamógrafo, banheiros e equipamentos multimídia para educação em saúde.

A estimativa da Prefeitura é de que entre 400 e 500 mulheres façam o cadastro na Secretaria Municipal da Saúde. Até o dia 26 de novembro, elas serão transportadas de barco até Paranaguá até a Unidade Móvel de Saúde da Mulher, uma carreta que está estacionada no Sesc Paranaguá situado na Rua Domingos Peneda, 947, na Estradinha.

Dentre os serviços oferecidos gratuitamente estão, os exames preventivos de colo de útero para mulheres de 25 a 64 anos, e exames preventivos de câncer de mama (mamografias) ofertadas para mulheres com idade entre 50 e 69 anos.

Saúde Mulher

É a primeira vez que a cidade vai receber o programa criado em 2017. Desde seu lançamento a Unidade Móvel de Saúde da Mulher já atendeu a população de 32 municípios. No total foram 7.331 mamografias, sendo que 96 exames (1,31%) obtiveram resultados com indício de câncer.

Outros 6.834 exames citopatológicos também foram realizados, sendo que 43 exames (0,63%) obtiveram resultados com indício de câncer e em 1.058 (15,5%) foram identificadas patologias não cancerígenas que foram encaminhadas para tratamento pelo médico de cada município.

Fonte e foto: Prefeitura de Guaraqueçaba