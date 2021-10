Procurado por homicídio é preso caminhando no bairro Piçarras

No início da tarde desta quarta-feira (27), policiais militares patrulhavam pela Avenida do Patriarca, no Bairro Piçarras, em Guaratuba, quando viram um homem “em atitude suspeita”.

“Desconfiados, os policiais executaram a abordagem e, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado”, informa a Polícia Militar. No entanto, ao verificarem o nome dele no Sistema de Investigação Criminal da Secretaria de Estado da Segurança Pública, encontraram um mandado de prisão contra ele expedido pela Vara Criminal de Guaratuba pelo crime de homicídio, com validade até agosto de 2041.

O homem de 33 anos também já teve passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.

Com informações e foto ilustrativa da Comunicação Social do 9º BPM