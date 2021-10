Alunos da rede estadual de Guaratuba terão de usar passe estudantil

A Secretaria Municipal da Educação de Guaratuba informou hoje que a partir de quarta-feira (3) todos os alunos da rede estadual na área urbana terão a utilizar o passe estudantil para o transporte escolar.

“O transporte será ofertado pela empresa responsável pelo transporte coletivo urbano do município (Oceânica Sul)”, diz o comunicado publicado no site da prefeitura nesta quinta-feira (28).

O site acrescenta: “Orientamos a todos os alunos que migrarão para o passe, que acessem o Portal EducaGuara (educaguara.net). No tópico “Transparência”, acessar o item “Transporte Escolar” / “Cadastro Passe Escolar” para preencher os dados solicitados para confecção do cartão, ou se dirigir a Secretaria Municipal da Educação, para regularizar seu cadastro no novo sistema.”

Mais informações pelo telefone: (41) 3472-8625

E-mail: sec.educacao@guaratuba.pr.gov.br

Arte: Prefeitura de Guaratuba

Orientações na retomada das aulas nos CMEIs

Na manhã desta quinta-feira, equipes das secretarias da Educação e da Saúde estiveram em todos os Centros Municipais de Educação Infantil da cidade. O objetivo foi orientar os profissionais da educação em relação às normas de segurança devido a liberação das aulas presenciais.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Hermínio Molinari, explicou os procedimentos de higienização dos materiais e objetos que serão manuseados pelas crianças para que não haja propagação do vírus da covid-19. Durante a reunião foram sanadas as dúvidas sobre como agir diante das prováveis adversidades, como a sensibilidade das crianças nos primeiros contatos com a instituição e o exemplo que o professor deve transmitir aos alunos em relação às medidas de segurança.

A secretária da Educação, Fernanda Monteiro, falou sobre o trabalho conjunto realizado entre a Educação e a Saúde, que visa conferir segurança durante este retorno aos CMEIs. “Este retorno, bem como o do ensino fundamental, está sendo pensado e planejado em parceria com a Secretaria da Saúde, que tem estado bastante presente nos CMEIS através do coordenador da Vigilância Sanitária, Hermínio Molinari”, afirmou.