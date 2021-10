PMs de Matinhos que capturam suspeitos de homicídio são homenageados

Foto: PM / Divulgação

Dois policiais militares da 2ª Companhia (Matinhos e Pontal do Paraná) foram homenageados em uma pequena solenidade simples na passagem de serviço entre as guarnições da Rádio Patrulha, nesta terça-feira (26).

Os soldados Alexandre Maurício Santos de Oliveira e Adalton Cairquick da Silva foram elogiados pelo comandante da Subunidade, 1º tenente André Felipe Satel, pela empenho que tiveram na captura de um crime que chocou a cidade.

No dia 3 de outubro, dois homens torturaram e mataram Sergio Marcelo Buri Slompo e roubaram seu carro, no Centro de Matinhos.Poucas horas depois, lan Fernando Vaz Martins e Giuliano Roberto dos Santos, foram presos pelos soldados com o automóvel da vítima e encaminhados à Delegacia pelo crime de latrocinio.

Na homenagem, tenente Satel destacou "quão importante foi o empenho dos policiais na localização e captura dos criminosos, e concitou à tropa a fazer o melhor não só pela cidade, mas como também pelas pessoas que nela moram", segundo informa o Departamento de Comunicação Social do 9º Batalhão.

Foto: PM / Divulgação

Fonte: Departamento de Comunicação Social do 9º BPM