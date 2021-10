Tráfego nas rodovias do Litoral deve ser intenso já nesta sexta

Concessionária orienta motoristas a buscar horários alternativos. Veja os horários de pico.

Praça de pedágio no km 60 Ecovia (Foto: Guilherme Pupo / Ecovia)

A BR-277, entre Curitiba e o Litoral deve ter movimento intenso de veículos durante o feriado de Finados. Previsão da Ecovia, concessionária que administra o trecho e ainda as rodovias estaduais PRs 508 e 407, é de que 117 mil veículos circulem em ambos os sentidos das rodovias entre sexta-feira (dia 29) e terça-feira (dia 2).

O tráfego já deve ser alto hoje, sexta, com mais de 13 mil veículos circulando pelo trecho Curitiba-Litoral da BR-277, com fluxo mais intenso na manhã de sábado.

Para o fim de feriado, no sentido Curitiba da BR-277 a previsão é de que a terça-feira (2) concentre o maior tráfego, quando mais de 19 mil veículos devem se deslocar nessa direção, com destaque para o horário entre as 11h e 12h, com previsão de 1,4 mil automóveis. Associa-se a este movimento os veículos que também buscarão os cemitérios localizados nas comunidades dos municípios da concessão.

“Nossa dica principal é para que o motorista evite viajar nos horários de pico, como a manhã de sábado e tarde da terça-feira”, informa o gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovia, Vanderlei Simão. Ele sugere que os motoristas programem a viagem fora dos horários de maior fluxo e pode se basear com as informações publicadas no perfil da concessionária do Twitter.“ O Twitter é atualizado constantemente, inclusive durante o feriado, com informações em tempo real do que acontece nas rodovias”, exemplifica.

Para ajudar no apoio de quem realmente precisar se deslocar durante o feriado, a Ecovia disponibilizará 15 viaturas operacionais que são desde guinchos leves e pesados até ambulâncias extras, além dos funcionários que atuarão nos quatro dias.

Ao viajar pela BR-277 no trecho Curitiba-Litoral, motoristas e passageiros devem salvar o telefone 0800 641 0277, que pode ser acessado para solicitar serviços de atendimento às emergências, panes, remoções, guinchos e até para avisar sobre a presença de animais na pista.

A concessionária está presente nas redes sociais com perfil no Twitter @ecovia, atualizado periodicamente durante o dia com informações sobre as condições de tráfego na rodovia, e também no Instagram @ecoviapr para se comunicar com a concessionária e compartilhar imagens da rodovia. Além disso, o usuário também pode baixar gratuitamente o aplicativo EcoRodovias em seu smartphone e ter todas as informações da rodovia na palma da mão.

Praça de ped[agio no km 60, às 9h51

Fonte: Ecovia / NQM