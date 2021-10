Barcos de Guaratuba são apreendidos com camarão em Santa Catarina

Foto: Divulgação/Agora Laguna

Dois barcos de Guaratuba foram apreendidos e 6 toneladas de camarão foram recolhidos em uma operação da Marinha e da Polícia Ambiental realizada em Laguna (SC), nesta quarta-feira (27). A informação foi publicada no jornal Agora Laguna.

As embarcações estavam pescando a espécie camarão-vermelho, em área de exclusão constante em portaria do Ibama, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com Agora Laguna. o pescado apreendido será doado posteriormente pela Polícia Ambiental de Santa Catarina. “Já as embarcações ficarão retidas. O caso é passivo de sanções penais e administrativas, além de multa que varia de R$ 700 a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo apreendido”, diz a publicação.

Fonte: Agora Laguna