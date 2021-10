Governo entrega kits robótica e faz cadastro do Cartão Futuro no Litoral

Foto: Casa Civil Governo do Paraná

Nesta quinta-feira (28), o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, e o secretário da Educação, Renato Feder, fizeram a entrega de kits de robótica para nove escolas de seis municípios do Litoral.

Receberam os kits os colégios estaduais Roque Vernalha e Prof. Maria de L. R. Morozowski, de Paranaguá; Prefeito Joaquim da Silva Mafra e Lea Germana Monteiro, de Guaratuba; Gabriel de Lara e Sertãozinho, de Matinhos; Moyses Lupion, de Antonina; Rocha Pombo, de Morretes; e o cívico-militar Hélio Antônio de Souza, de Pontal.

Também divulgaram o programa Cartão Futuro, que incentiva a manutenção de empregos e a contratação de jovens aprendizes.

Em Pontal do Paraná, visitaram o Colégio Estadual Cívico-Militar Hélio Antônio de Souza, que tem cerca de 600 alunos. Em seguida, os secretários apresentaram o Cartão Futuro em Guaratuba, no Colégio Estadual Gratulino de Freitas, com 550 alunos.

Além do Ensino Médio e EJA, o colégio de Guaratuba oferta o curso de Formação de Docentes (integrado ao ensino médio), curso profissionalizante que forma professores para atuar na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e, também, o Curso Técnico em Hospedagem.

Com o Cartão Futuro, o Governo paga uma parte do salário do aprendiz e isso permite a sua contratação até mesmo por pequenas e microempresas. Dessa forma, o programa abre as portas para o primeiro emprego para jovens entre 14 e 21 anos. E, ainda, ajuda a combater o abandono escolar, já que um dos critérios para participar é que o jovem esteja estudando, Nas apresentações nas escolas é feito o cadastro dos estudantes no programa.

Fonte: AEN