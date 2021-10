Repelente acústico é o projeto vencedor da maratona para salvar a toninha

O Toninhathon foi um hackthon (maratona de inovação) com o objetivo de buscar soluções para proteger a toninha, o golfinho mais ameaçado do Brasil, que levem em conta a sustentabilidade da atividade pesqueira.

Ele aconteceu no início de outubro com a intenção de reunir estudantes, pesquisadores, pescadores, gestores e a comunidade. A coordenação foi da Associação MarBrasil e do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar da UFPR, ambos em Pontal do Paraná, dentro do Projeto de Conservação da Toninha.

Foram 20 projetos apresentados. De acordo com os organizadores, todos eles muito criativos e inovadores. Três foram eleitos os melhores e um total de sete foram escolhidos para incubação, e receberão apoio para serem desenvolvidos na prática. Confira:

1º Lugar: Redução da Captura Acidental

SalvaTon – Repelente acústico com bateria auto recarregável que tem o objetivo de diminuir a captura acidental de Toninhas em redes de emalhe pela emissão de frequências sonoras específicas que as afastam das redes.

2º Lugar: Desenvolvimento Econômico Sustentável

Aysú Toninha

Esfera de acrílico de baixo custo que vai auxiliar na diminuição da taxa de toninhas capturadas acidentalmente nas redes de pesca por meio do aumento da refletividade acústica e detectabilidade da rede pela espécie.

3º Lugar: Comunicação e Governança Participativa

Programa de Educação Ambiental (Proedam)

Projeto educacional para ajudar a comunidade a resolver o problema de risco de extinção de espécies da biodiversidade brasileira existente entre a sociedade e a natureza.

Estes três e mais quatro serão incubados:

Arayapu

Dispositivo sonoro e luminoso desenvolvido para pescadores e pesquisadores, que visa reduzir ou mesmo eliminar a pesca acidental da Toninha e outros animais.

Marel

Repelente acústico passivo projetado para as redes de pescadores, visa diminuir a captura acidental, de forma a minimizar os prejuízos desses profissionais usando tecnologias de baixo custo e baixo impacto ambiental.

Raat – Repelente Acústico Anti Toninha

Dispositivo de baixo custo para ajudar a comunidade pesqueira a reduzir os danos provocados pela captura acidental da toninha através de um mecanismo que emite harmônicas de alta frequência para repelir esses animais.

Toninha alert

Refletor de som que será acoplado nos nós das redes para ajudar os pescadores a evitarem a captura acidental das toninhas durante a pesca.

Confira o pitch (resumo) de todas as 20 soluções criadas acessando o site:

https://toninhathon.com.br/solutions/

Com informações do LEC-UFPR