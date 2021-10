Jogos de Aventura e Natureza movimentam feriado no Litoral

Os Jogos de Aventura e Natureza abriram sua segunda edição no Litoral do Paraná nesta sexta-feira (29). A retomada destes jogos, que começaram em 2019 e foram suspensos em 2020 por causa da pandemia, é um dos destaques dos eventos esportivos que movimentarão o Estado no fim de semana. Todos são promovidos pelo Governo do Paraná, por meio da Superintendência do Esporte.

Haverá ainda competições dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps), em Londrina, na região Norte, e da última etapa do Paraná Bom de Bola, em cinco cidades do Interior. Além disso, no Rio de Janeiro, a delegação paranaense participará dos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), com os melhores atletas selecionados nos Jogos Escolares do Paraná.

AVENTURA E NATUREZA – A primeira edição ocorreu em 2019 e se destacou por ser um projeto inovador, que uniu a prática esportiva, o turismo e a natureza em um evento itinerante, movimentando a economia de diversas regiões. A primeira fase da segunda edição acontece a partir desta sexta-feira (29) e vai até 07 de novembro nas sete cidades do Litoral: Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Paranaguá, Morretes e Antonina.

Mais de 3 mil atletas estarão em ação em 17 modalidades: BodyBoarding, Beach Soccer, Beach Tênis, Parapente, Patinação Inline Marathon, BMX Freestyle, Cross Games, Futebol das Estrelas, Aquathlon, Surfe, Vôlei de Praia, Ciclismo, HandBeach, Skate, Vela, Corrida de Aventura e Canoagem Riverside Cross.

Também haverá oficinas esportivas para a comunidade. O Futebol das Estrelas será uma das grandes atrações em Guaratuba, no sábado e domingo (30 e 31), com a participação de craques do passado do futebol paranaense como Saulo, Castro, Ednelson, Ney Santos, Auri, Caxias e Leomir.

No estádio Acir Braga acontecerá o quadrangular Leocadio Consul, numa homenagem ao ex-jogador e ídolo do Coritiba da década de 70. As seleções de Guaratuba, Londrina, Paranaguá e Curitiba estarão na disputa, na espera de um bom público.

Confira a programação completa.