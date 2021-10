PM faz operação contra o PCC em Antonina e Colombo

A denúncia de que o PCC (Primeiro Comando da Capital), organização criminosa surgida em São Paulo, estaria expandindo suas ações no Litoral, mobilizou policiais militares de diversos batalhões e de grupos especializados.

Na véspera deste feriado (quinta-feira, 28), mais de 30 equipes de policiais, com apoio de cães farejadores, cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em Antonina e em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

As investigações que desencadearam a Operação Contenção I começaram bem antes, quando foi identificado um grupo envolvido no tráfico de drogas e em homicídios, alguns com extrema violência, inclusive com tortura e decapitação das vítimas. No mês de abril, foram presas três pessoas em flagrante e apreendidas drogas na casa do líder do grupo, em Antonina. A partir daí, a PM começou a investigar outros envolvidos.

Desta vez, foram presos 4 adultos e apreendidos 2 menores. Foram encontradas drogas diversas, mas em pequenas quantidades: 19 buchas de cocaína, 14 pedras de crack, 4 buchas de maconha e 25 comprimidos de substância de uso controlado. A sequência Operação Contenção já “encontra-se em andamento”, informa a PM.

Com imagens e informações da Comunicação Social do 9º BPM