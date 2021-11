Arnaldo Maranhão assume Coordenação Regional do Litoral

O governador Ratinho Junior nomeou Arnaldo Maranhão como coordenador regional do Litoral do Paraná, reativando uma função que estava desativada.

Maranhão foi vereador por quatro mandatos e vice-prefeito de Paranaguá na primeira gestão de Marcelo Roque, quando também foi secretário de Obras. Segundo o próprio governador, Maranhão foi um dos coordenadores do seu plano de governo para o litoral.

De acordo com o governador, haverá mais investimentos do Estado na região. “Estamos potencializando ainda mais a estrutura do Governo do Estado no litoral paranaense. O Maranhão vem para coordenar toda esta estrutura, as parcerias com os prefeitos do nosso litoral e os projetos estruturantes”, disse Ratinho Junior.

“A minha função principal será ouvir os prefeitos, vereadores, as lideranças sindicais e empresariais e levar as demandas para o Governo do Estado. É muito importante que esta função seja executada por alguém daqui e eu nasci e me criei em Paranaguá, então sou genuinamente caiçara e conheço bem a região”, disse Maranhão.

Dois dias depois de ser nomeado, uma das primeiras missões do novo coordenador foi acompanhar o lançamento do programa Cartão Futuro e a distribuição de kits robótica em Pontal do Paraná e Guaratuba, na quinta-feira (28).