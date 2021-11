A motivação para a esperança está dentro de cada um

A sabedoria divina está acima da análise dos homens. Reconhecer a grandeza do criador da natureza é um gesto nobre de humildade que cabe a cada um de nós que busca o conhecimento do supremo arquiteto do universo.

Para que possamos caminhar alegremente, viver livremente, trabalhar com dignidade e estudar é necessário que estejamos conectados com a lucidez do discernimento, da honra e do bom senso. A fé cristã alimenta a esperança em todos os campos de nossas vidas e reforça ainda mais nossa compreensão de Mundo.

De qual esperança estamos falando? A esperança ergue nossa visão daquilo que é para o que será. Provê encorajamento para o futuro. A esperança é o elemento que levanta o espírito humano e nos faz prosseguir em meio aos desafios que enfrentamos.

A esperança é uma qualidade que nos permite enxergar além das dificuldades da vida, vislumbrando um amanhã melhor. Levar uma vida com propósito no presente porque sabemos que um novo dia está chegando.

Aguardamos com expectativa o melhor da vida, mesmo quando enfrentamos o pior. Vemos além do que é, enxergando o que será. Continuamos a acreditar, confiar, antecipar e esperar que a luz do conhecimento amanhã brilhará e dissipará a escuridão da ignorância.

Cada indivíduo com suas motivações e sonhos pessoais resulta em labor e movimento, o desafio é encontrar um propósito na caminhada.

Ainda que muitos líderes agem com interesses egoístas, são os líderes que tem o poder de orientar a direção da economia, dos sistemas políticos, administrativos, burocráticos, operacionais e institucionais que movem nossa sociedade. Um verdadeiro líder a serviço da humanidade agirá com a virtude da bondade, do acolhimento e da inclusão social, porém, é necessário discernir o que pode ser tolerado. Ser bom mas não tolo, eis a questão.

A podridão política de lideranças egoístas e maldosas é o que estraga a edificação de uma sociedade justa, fraterna e humana.

Quando Jesus Cristo nos ensina ao dizer: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” – é nessa linha que precisamos seguir para edificar o nosso propósito.

Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, a nossa conexão espiritual será iluminada para que as demais áreas de nossas vidas possam ser acrescentadas: financeira, material, social e intelectual.

A sabedoria está no cuidado do corpo, do coração e da mente. Essa trindade é a base principal que dará força para construção de seres humanos espiritualizados, seres que edificam a si mesmos, respeitando as leis universais e aí sim conseguirão edificar o próximo com a natureza espiritual abençoada.A esperança é um grande calmante que a natureza oferece ao ser humano. É com essa vitamina, a esperança, que escrevo nesse momento e aguardo com paciência e atividade a sincronia do universo realizar as obras no qual participo e procuro colaborar.

Artigo escrito em Guaratuba-PR em 01 de novembro de 2021.

Autor: Cristiano Bassa

Administrador de empresas (PUC-PR)

Jornalista DRT 8439-PR

Pós-Graduado pela UFPR – Especialista em Comunicação Política e Imagem

