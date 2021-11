Chuvas causam inundações em Guaratuba. Morretes decreta emergência.

Rio Canasvieira (Redes sociais / Grupo Jornal de Guaratuba)

As chuvas intensas mantém a população da área rural de Guaratuba em alerta nesta segunda-feira (1º). No domingo, os muitos rios que recortam a região subiram vários metros e inundaram os terrenos próximos.

A ponte sobre o rio Cubatão, que fica até 4 metros acima do leito normal, ficou totalmente encoberta, assim como as pontes molhadas dos rios São João e Canasvieira. O vídeo acima mostra a água chegando perto da ponte pênsil que cruza o rio Canasvieira, na localidade de Limeira.

Imagens da Igreja Assembleia de Deus inundada mostra o efeito das enchentes. a. Prefeitura, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros e até mesmo a Câmara de Vereadores percorreram a região em barcos para acompanhar a situação e atenderem as comunidades. Algumas residências e plantações foram atingidas, conforme mostram fotos divulgadas pela prefeitura.

No domingo choveu 81,6 mm em Guaratuba, aproximadamente a metade da previsão para o mês de novembro inteiro. Para esta segunda, a previsão do Instituto Simepar era de apenas 17,7 mm. Pela manhã o sol ressurge, entre nuvens. Na terça, a precipitação acumulada prevista é de apenas 1,3 mm, com sol ligeiramente encoberto.

Desde a madrugada até por volta das 9h30, o Simepar registra os seguintes acumulados de chuva: Antonina, 27,8 mm; Guaratuba, 27,0 mm, e Reserva Natural Salto Morato (Guaraqueçaba), 17,8 mm.

Ponte sobre o rio Cubatão ficou totalmente encoberta. (Foto: Redes sociais / Grupo Jornal de Guaratuba)

Rio Cubatão – domingo

Assembleia de Deus – domingo

Rio Canasvieira – domingo

Rio Canasvieira – segunda

Estrada do Cubatão – segunda

Bananal

Barco chega ao lado da plantação de bananas

Estado de emergência em Morretes

Neste domingo, em Antonina choveu 99,8 mm na estação pluviométrica do Simepar. Mas os maiores estragos aconteceram na cidade vizinha, Morretes, que sente as consequências de ficar ao pé da Serra do Mar.

As chuvas também causaram enchentes nos rios do Pinto, Nhundiaquara, Catira, São João, Marumbi, Cascatinha e Sagrado e algumas famílias foram desalojadas (que precisaram sair de suas casas, mas encontraram onde ficar) e pelo menos três famílias ficaram desabrigadas (necessitam que fosse encontrado um local para se abrigar).

A prefeitura decretou estado de emergência e abriu um canal para receber doações, o telefone 41 3462-3673 e 41 99100-4973, da Defesa Civil. Quem puder doar alimentos, água potável e produtos de higiene pessoal basta telefonar para este número que uma equipe vai recolher. Os mesmos números também podem ser usados para pedir ajuda, em caso de emergência.

O Corpo de Bombeiros divulgou alerta de enxurradas e alagamentos em todo o Litoral até às 12h55 desta segunda.







Fotos: Ilha do Mel FM

Deslizamentos nas rodovias

As duas estradas que levam à região também sentiram as consequências da chuvas. Na BR-376, por volta das 18h de domingo houve deslizamento de terra na pista sentido norte (para Curitiba), no km 664, em Guaratuba. A pista cedeu. Equipes da concessionária Arteris Litoral Sul trabalham desde ontem na manutenção do local

No km 43 da BR-277,em Morretes, pedras deslizaram do barranco em direção à rodovia. Uma pista foi interditada enquanto a concessionária Ecovia retirava as pedras e fazia a contenção da margem.

Alguns trechos das rodovias estaduais que fazem parte da concessão, em Matinhos e Paranaguá, foram invadidos por água, já que as valas de escoamento não deram conta do volume de chuva.