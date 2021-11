Chuvas causam cheias e cobrem pontes na área rural de Guaratuba

Redes sociais / Grupo Jornal de Guaratuba

As chuvas intensas mantém a população da área rural de Guaratuba em alerta nesta segunda-feira (1º). No domingo, os muitos rios que recortam a região subiram vários metros e inundaram os terrenos próximos.

A ponte sobre o rio Cubatão, que fica até 4 metros acima do leito normal, ficou totalmente encoberta, assim como as pontes molhadas dos rios São João e Canasvieira. Imagens do salão paroquial da Igreja Assembleia de Deus, no Cubatão, inundado mostra o efeito das enchentes.

Um vídeo mostra a água chegando perto da ponte pênsil que cruza o rio Canasvieira, na localidade de Limeira. A chuva também causou enchentes nos rios do Pinto e Nhundiaquara, em Morretes, onde algumas famílias ficaram desabrigadas.

O Corpo de Bombeiros divulgou alerta de enxurradas e alagamentos em todo o Litoral até às 12h55 desta segunda.

No domingo choveu 81,6 mm em Guaratuba, aproximadamente a metade da previsão para o mês de novembro inteiro. Para esta segunda, a previsão do Instituto Simepar era de apenas 17,7 mm. Pela manhã o sol ressurge, entre nuvens. Na terça, a precipitação acumulada prevista é de apenas 1,3 mm, com sol ligeiramente encoberto.

Desde a madrugada até por volta das 9h30, o Simepar registra os seguintes acumulados de chuva: Antonina, 27,8 mm; Guaratuba, 27,0 mm, e Reserva Natural Salto Morato (Guaraqueçaba), 17,8 mm.

Ponte sobre o rio Cubatão ficou totalmente encoberta. (Foto: Redes sociais / Grupo Jornal de Guaratuba)