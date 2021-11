Matinhos promove manifestação em favor da engorda da praia

Políticos e empresário de diversas cidades do Litoral participaram da manifestação em favor das obras de engorda na orla de Matinhos, neste sábado (30).

A reivindicação foi para que as obras, que incluem engorda da praia, revitalização dos calçadões e construção de canais de drenagem, ocorram o mais breve possível. A licitação foi concluída em outubro e o Governo do Estado informa que pretende assinar a ordem de serviço para o consórcio vencedor neste início de novembro – antes anunciou que seria no final de outubro. O prazo de conclusão é de 32 meses e o custo é de R$ 315 milhões só na primeira etapa.

Todo o processo, a começar pelo projeto e pelo licenciamento ambiental, está sendo questionado pelo Ministério Público do Paraná, que moveu uma ação na justiça. O caso ainda não foi julgado.

A movimentação teve início com uma carreata pela cidade, por volta das 14h. Às 16h, houve a concentração na rotatória da Avenida Curitiba. No caminhão de som que animou o público, se apresentaram os cantores Jaizer Roberto e Gabriel Alves, além do Trio Tremendão.

Entre os presentes na manifestação estava o prefeito Zé da Ecler, vereadores de Matinhos, o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, os deputados estaduais Nelson Justus (DEM) e Michele Caputo Neto (PSDB); e os federais Rubens Bueno (Cidadania), Toninho Wandscheer (Pros) e Ney Leprevost (PSD) – licenciado, atualmente como secretário de estado da Justiça, Família e Trabalho.

Nelson Justus (esquerda) e o prefeito Rudão Gimenes (Foto: Rádio Litorânea)

Além do evento do sábado, o movimento “Eu Quero a Recuperação da Orla de Matinhos” contou com ampla divulgação por toda a cidade. Cartazes e banners foram espalhados pelo município, com a intenção de defender a obra.

Vídeo da Prefeitura de Matinhos