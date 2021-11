Jogos de Aventura e Natureza reuniram 3 mil atletas no Litoral

Fotos: Jogos de Anetura e Natureza

A retomada dos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná aconteceu debaixo de muita chuva, no Litoral. O final de semana contou com apresentações e clínicas esportivas para o público local.

O superintendente do Esporte, Helio Wirbiski, destacou a importância da retomada do esporte à economia. “Mesmo com a chuva, tivemos uma grande competição, foi um sucesso. Mais de 3 mil atletas praticando esporte e ao mesmo tempo promovendo o turismo, movimentando a economia. A retomada do esporte significa emprego, renda e desenvolvimento”, destacou.

Os atletas atletas participaram de competições de beach soccer, beach tênis, parapente, patinação inline marathon, bmx freestyle, cross games, futebol das estrelas, surfe, vôlei de praia, handbeach, skate, vela, corrida de aventura e canoagem riverside cross nas sete cidades da região (Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Paranaguá, Morretes e Antonina).

Luiz Augusto Scavaza, atleta de surfe, falou da alegria em voltar a competir. “Estávamos ansiosos com este retorno e a estrutura apresentada foi das melhores possíveis. Organização, bons árbitros e alimentação de qualidade. Mesmo com frio e chuva, só temos a agradecer por tudo que está acontecendo, pois assim a gente continua a fazer o que gosta”, afirmou.

Para Tiago Campos, diretor de Inovação, Incentivo e Fomento ao Esporte, a volta da competição tem sido bem recebida pelos competidores: “Estamos retornando com os Jogos de Aventura e Natureza. Depois de muito sucesso em 2019 nos sentimos prestigiados pelos atletas e pelo público. Aproveito para convidar todos a acompanharem outras modalidades no próximo fim de semana, a participação do público local é muito importante para os atletas e organização do evento”, completou.

JOGOS ABERTOS E JOGOS DA JUVENTUDE – As modalidades handbeach e vôlei de praia foram disputadas por equipes e atletas que disputam os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos. Os campeões dos Jogos de Aventura e Natureza automaticamente têm a mesma classificação final nos JOJUPS e JAPS.

JOGOS – A primeira edição dos JANS ocorreu em 2019 e se destacou por ser um projeto inovador que uniu prática esportiva, turismo e natureza em um evento itinerante, que beneficiou a população paranaense tanto esportiva quanto economicamente. Os Jogos de Aventura e Natureza são realizados pelo Governo do Estado por meio da Superintendência do Esporte.

PRÓXIMO FIM DE SEMANA – Bodyboarding, beach tênis, parapente, aquathlon, corrida de aventura, ciclismo são as modalidades em disputa nos dias 5, 6 e 7 de novembro, também no Litoral.































Confira a programação completa.

Fonte: AEN