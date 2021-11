Concessionária do ferry-boat faz obra de emergência na ponte de embarque

A concessionária da travessia do ferry boat de Guaratuba informou que está realizando manutenção em um dos lados de uma das duas pontes de acesso ao flutuante da margem norte, na Prainha.

Segundo a BR Travessias, a decisão foi tomada por questão de segurança e que isto está provocando uma lentidão no desembarque em um dos flutuantes na tarde desta terça-feira (2), quando muitas pessoas deixam Guaratuba no final do feriado. O outro desembarque na Prainha e os dois de Caieiras (sul) estão funcionando normalmente.

A empresa explica que a manutenção já estava prevista para ser feita em outra data, mas que decidiu fazer hoje por medida de precaução depois que um canto da ponte de embarque apresentou uma avaria.

“Por medida de segurança, a concessionária isolou aquele lado, acionou a equipe de manutenção e, no momento, trabalha no local”, explica a assessoria. “O primeiro passo foi a retirada dos pinos de sustentação, para soltar as estruturas e as madeiras”. Imagens das madeiras soltas foram divulgadas nas redes sociais como se tivesse acontecido um acidente”.

“Lembrando que vem atuando intensamente no sentido de recuperar as estruturas utilizadas na travessia, regularizar a prestação dos serviços, garantir a segurança e o conforto do usuário, a concessionária lamenta a situação que, embora acarrete uma indesejável lentidão, não paralisa a prestação de serviços”, encerra a nota.