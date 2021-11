Conexão Caiçara apresenta música, cultura e gastronomia em Guaratuba

Dinamite Combo abre a programação com músicas de Waltel Branco

O próximo final de semana em Guaratuba será de muita música, gastronomia e cultura caiçara. Dias 6 e 7 de novembro acontece, no Espaço Litoral, a primeira edição do Conexão Caiçara.

Em respeito aos protocolos recomendados pelos órgãos oficiais de saúde em relação à pandemia, o acesso ao espaço será limitado a 200 pessoas com entrada por ordem de chegada. Tanto no sábado quanto no domingo, o Conexão Caiçara acontecerá das 12h às 17h com entrada gratuita.

Viabilizado pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura de Guaratuba, o Conexão Caiçara levará ao público informações sobre a história, meio ambiente, gastronomia e todo o universo caiçara através de uma exposição e do Museu Ecocultural Caiçara.

Agenda musical – A programação musical do Conexão Caiçara reserva homenagens ao músico, regente, produtor, arranjador parnanguara Waltel Branco e ao compositor e escritor Aldir Blanc.

No sábado (6), às 12h30, a banda Dinamite Combo sobe ao palco para tocar músicas instrumentais do universo do mestre Waltel Branco. No repertório, as consagradas Zoraia, Meu Balanço, Lady Samba entre outras. A programação segue abrindo espaço para artistas locais com apresentação de fandango e do grupo guaratubano Quintal do Samba.

Quintal do Samba

No domingo (7), os músicos Ricardo Salmazo (voz e percussão), Vinicius Chamorro (violão) e Julião Boêmio (cavaquinho), do Trio na Madrugada, abrem os trabalhos tocando os grandes sucessos de Aldir Blanc. Para fechar o final de semana, o público poderá acompanhar a apresentação de fandango e do Grupo Quintal do Samba.

Trio na Madrugada

Maricultura – Para acompanhar as atrações artísticas, o Conexão Caiçara terá um box servindo bolinho de siri, camarão empanado, iscas de peixe e as mundialmente consagradas ostras da região do Cabaraquara. Além de saborear a iguaria, por meio de grandes painéis, o visitante poderá conhecer mais sobre a ostreicultura, importante ramo da maricultura e unidade econômica da região.

Ostras de Cabaraquara, uma atração gastronômica de primeira!

A ostra do mangue do Cabaraquara é considerada a melhor do país e uma das três melhores do mundo. O título foi concedido por especialistas japoneses que viajaram pelo Brasil e também avaliaram ostras produzidas em várias regiões do mundo.

Tradições caiçaras – O Museu Ecocultural Caiçara estará presente no Espaço Litoral com seu acervo arqueológico e informações sobre os 250 anos da Vila de Guaratuba e a comunidade pesqueira da região. Em paralelo, uma exposição revela aspectos do universo e identidade caiçara com informações e imagens sobre elementos desta cultura litorânea.

Sobre a Lei Aldir Blanc – Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 formulada pelo Congresso Nacional com a finalidade de atender ao setor cultural do Brasil, afetado com as medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da pandemia de Covid-19.

Conexão Caiçara – Música, gastronomia, cultura e tradições

Data: sábado e domingo, dias 6 e 7 de Novembro

Horário: 12h às 17h

Local: Espaço Litoral

Endereço: Rua Antônio Rocha, 480

Capacidade: 200 pessoas

Entrada Franca (será respeitada a ordem de chegada)