PM prende casal por tráfico de drogas em Guaratuba

Na tarde desta terça-feira (3), policiais militares patrulhavam pela avenida Cascavel, no bairro Cohapar, “em uma região conhecida pela movimentação de usuários e traficantes de drogas” de Guaratuba, segundo a PM, quando viram um casal aparentemente negociando entorpecentes.

“Desconfiados, os militares estaduais resolveram se aproximar da dupla para averiguar a situação, quando flagraram a mulher tentando entregar duas embalagens ao rapaz que lhe acompanhava”, diz o relato policial.

Percebendo que seriam abordados, ambos dispensaram as drogas e empreenderam fuga correndo pela via. A correria não durou muito e eles foram alcançados e contidos pelos policiais militares.

Durante a busca pessoal, com o rapaz de 18 anos de idade, os policiais localizaram e apreenderam R$ 453. Com a mulher, de 33 anos, nada de ilícito foi encontrado. No local da abordagem, durante a averiguação, a equipe encontrou dois papelotes contendo 120 pedras de crack.

Diante da situação, a dupla recebeu voz de prisão pelo crime descrito no Art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Tóxicos) e, posteriormente, foi conduzida até a Delegacia da Polícia Civil.

Informações e foto 9º BPM