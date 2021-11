Associações de Pontal do Paraná se unem para realizar etapa de surf

A terceira etapa do Circuito Paranaense de Surf aconteceu no final de semana (sábado e domingo) em Praia de Leste, Pontal do Paraná.

O vencedor da categoria Open foi Fabio Martins, de Matinhos. As melhores notas do evento ficaram com o guaratubano Lucas Catapam (9.00) e com a matinhense Luara Mandelli (8.00). Já a melhor somatória ficou com o local da Ilha do Mel (Paranaguá) Lucas Cainan (13.56).

A etapa fez parte dos Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Paraná e teve um total de 57 baterias disputadas em 11 categorias.

“Pela primeira vez na história”, segundo o organizadores, as associações locais Associação de Surf Balneário Ipanema (ASBI), Associação de Surfistas de Praia de Leste (ASPL) e Associação de Surf de Pontal do Paraná (ASPP) se uniram para realizar o evento, que contou com R$12 mil em premiação total, estrutura completa para assistir ao evento mesmo com condições não favoráveis de tempo, almoço para todos os atletas, yoga, área de atletas e show de surf.

Resultados

OPEN

Fabio Martins Alex Lima Lucas Cainan Lucas Catapam

CURITIBA

Angelo Cominese Guto Scavazza Alexandre Dentinho Marciello Amadei

SUB18

Lucas Catapam Lucas Cainan Gabriel Debatim Vitor Inacio

SUB16

Vitor Inacio Lucas Cainan Anuar Chiah Kauã Carvalho

SUB14

Anuar Chiah Kauã Carvalho Cristopher Lopes Vinicius de Luca

SUB14 FEMININO

Luara Mandelli Clara Chaves Gabriely Vasque Duda Azamor

SUB12

Anuar Chiah Kauã Carvalho Cristopher Lopes Gabriel Chiah

SUB10

Gabriel Chiah Felipe Toledo Gustavo Pires Davi Marques

OPEN FEMININO

Luara Mandelli Gabriely Vasque Catalina Zaruquiey Clara Chaves

MASTER

Gabriel Castigliola Marcio da Veiga Alessandro Puga Marcelo Saporski

UNIVERSITÁRIO

Robson Pinheiro Carlos Nascimento Guto Scavazza Edson Junior

As notas e o ranking completo você encontra no http://www.surfcore.com.br/paranaense.

O campeonato foi realizado pelas associações locais ASBI, ASPL e ASPP e pela Prefeitura de Pontal do Paraná e fez parte dos Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Estado do Paraná, com supervisão da Federação Paranaense de Surf e patrocínio de diversos patrocínios.



















































































































































Fotos de Jéssica Dombrowski Netto

Informações e vídeo da Federação Paranaense de Surf