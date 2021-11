Corrida e Caminhada conscientiza sobre o câncer e atrai turistas a Paranaguá

Foto: Divulgação

No próximo dia 21 de novembro, um domingo, a partir das 8h, a cidade de Paranaguá recebe a 7ª edição da “Corrida e Caminhada contra o Câncer – Corrida pela Vida”.

O projeto foi criado para cientificar a população sobre a prevenção da doença. O evento terá renda destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Paranaguá. Serão duas modalidades de provas: corrida de 5 Km e caminhada de 3 Km. As inscrições estão abertas pelo site www.corridaecaminhadapelavida.com.br, com o valor de R$ 79 (mais taxa de R$6).

Rede Feminina – “Esse será um momento de conscientização e de celebração da vida. A Rede Feminina de Combate ao Câncer atende mulheres, homens e crianças diagnosticadas com os diferentes tipos da doença e precisa muito da nossa ajuda”, explica Luciana Picanço, idealizadora e produtora executiva do projeto. “Por isso esse ano resolvemos fazer no mês de novembro para também alertar e conscientizar os homens em relação ao câncer de próstata. Será um evento com muito cuidado por conta da pandemia, mas também de solidariedade e esperança”.

Turismo – A “Corrida e Caminhada Contra o Câncer – Corrida pela Vida” também faz parte do calendário oficial de eventos do município, reunindo centenas de corredores e caminhadores todos os anos. De acordo com Luciana Picanço, o evento também é uma ótima oportunidade para apreciadores do esporte de outras cidades ajudarem na batalha contra o câncer e ainda fazer turismo pela “Cidade Mãe do Paraná”. “Como o evento ocorre durante o período da manhã, os participantes de outras cidades ainda poderão aproveitar o turismo em nossa cidade”, comenta.

Trajeto – Nesta edição, a “Corrida e Caminhada Contra o Câncer – Corrida pela Vida” ocorrerá em um dos principais pontos turísticos de Paranaguá, na Estação Ferroviária. O prédio histórico ficou conhecido como a “Estação da Esperança”, por ter sido o local da aclamada vacinação contra a Covid-19 que está sendo feita na cidade. No total, serão 5 Km de corrida, passando por várias ruas e pontos da área central do município. A largada ocorrerá às 8 horas e a caminhada a partir das 9h30.

7ª Corrida e Caminhada Contra o Câncer – Corrida pela Vida

Data da Prova: 21/11/2021

Local: Estação Ferroviária de Paranaguá

Endereço: Avenida Arthur de Abreu – Centro Histórico – Paranaguá/PR

Corrida: 5 km | Horário: 8h00 – Prazo Máximo para Conclusão da Prova 5 km – 1h15 minutos após a largada

Caminhada: 3km | Horário: 09h30 – (ou logo após a corrida, o horário pode ser alterado)

Classificação: Livre

Valor: R$ 79, mais taxa de R$6.

www.corridaecaminhadapelavida.com.br