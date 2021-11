Farmácia e UBSs vão fechar por um dia em Guaratuba

A Secretaria da Saúde de Guaratuba informou nesta quinta-feira (4) que a Farmácia Básica Municipal e as Unidades Básicas de Saúde ficarão fechadas por um dia, de forma escalonada, no decorrer de duas semana, de 8 a 19.

De acordo com a secretaria, o motivo é um mudança no sistema de informática e a necessidade de treinamento das equipes. “A migração tem por objetivo modernizar o sistema e com isso agilizar os atendimentos à população”, informa.

Confira o dia de fechamento da cada unidade:

8/11 – Farmácia Básica Municipal (a partir das 12h)

9/11 – UBS Piçarras

10/11 – UBS Mirim

11/11 – UBS Cohapar

16/11 – UBS Coroados

17/11 – UBS Caieiras

19/11 – UBS Figueira