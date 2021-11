Roberto Justus vai à Câmara e afirma que nenhum aluno ficará sem transporte

Prefeito foi chamado e se encontrou com vereadores na Sala de Reuniões da Câmara

O prefeito Roberto Justus esteve na Câmara Municipal nesta quarta-feira (3) para explicar a implantação do passe escolar, com a migração dos alunos das escolas estaduais para o transporte coletivo. Ele comprometeu-se a verificar, junto com os vereadores, como está sendo a implantação e, se for o caso, fazer mudanças na lei do passe, que garante transporte gratuito, dentro de algumas condições.

De acordo com a nova determinação, que entrou em vigor nesta quarta, apenas os alunos da rede municipal continuarão sendo atendidos pelos ônibus do transporte escolar exclusivo, a cargo do Município. Os alunos da rede pública estadual terão de usar o transporte coletivo urbano. A exceção são os alunos da rede estadual das localidades rurais, que não têm transporte coletivo, e continuarão a ser atendidos pelo transporte escolar municipal.

“Os vereadores me chamaram aqui porque eles foram surpreendidos pela notícia da Prefeitura de que estávamos fazendo a migração da rede de ensino estadual para o transporte coletivo antes de a gente discutir isso mais a fundo”, disse o prefeito. Ele fez as declarações depois de conversar com a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, e os vereadores Maria do Neno, Itamar Junior e Paulo Araújo. Também estavam presentes o chefe de Gabinete Toni Caldeira e a coordenadora do transporte escolar da Secretaria de Educação, Débora Ribeiro Gonçalves.

“Nós tivemos uma reunião prévia com a base há um tempo atrás e ficou definido que ainda iríamos discutir 3 pontos: a idade mínima dos alunos que vão usar o transporte coletivo, valor da renda (familiar) para ter direito ao passe e a distância das escolas (à casa do estudante)”, disse.

“Uma vez que a Secretaria Municipal de Educação chegou a uma solução para tudo isso, entenderam, equivocadamente, de que a situação estaria superada e não haveria mais necessidade de a gente (voltar) a se reunir com os vereadores. Foi uma providência que a gente não poderia ter pulado e eu precisei vir aqui dar esta explicação para os vereadores que nos apoiam”, afirmou.

Com relação ao primeiro ponto, a idade, o prefeito lembrou que as crianças da rede municipal continuarão com o transporte escolar e que passe estudantil será exclusivamente para os alunos da rede estadual, a partir do 6º ano. “Nenhuma criança com menos de 11 anos, vai passar usar o transporte coletivo”, explicou.

Sobre a renda máxima e a distância entre casa e escola, Roberto Justus disse que vai estudar melhor o assunto e vai garantir que todos tenham acesso ao passe. “Uma vez que não tivemos a oportunidade de conversar, nós nos comprometemos com os vereadores da base de que nós não vamos deixar nenhuma criança de fora, independentemente de renda ou de distância que estiver morando da escola”, assegurou.

Para isso, os alunos que não conseguirem preencher os requisitos para o passe podem procurar a Secretaria Municipal da Educação ou até mesmo os vereadores, que cada caso será avaliado individualmente e o melhor encaminhamento será tomado.

O prefeito também comprometeu-se a conferir, junto com os vereadores, como está sendo o transporte na prática, conversando com os alunos para entender as necessidades deles. “Nenhuma criança ficará sem o transporte escolar e, conforme elas forem utilizando, nós vamos monitorar, ouvir, ter esse retorno. Daí sim, então, poderemos discutir e se for necessário propor emendas (na lei do passe escolar)”.

Cadastro do Passe Escolar

No Portal EducaGuara (educaGuara.net), tópico “Transparência”, acessar o item “Transporte Escolar” / “Cadastro Passe Escolar” para preencher os dados solicitados para confecção do cartão, ou se dirigir a Secretaria Municipal da Educação, para regularizar seu cadastro no novo sistema.

Até o início da tarde desta quinta-feira, um total de 628 estudantes haviam se cadastrado para receber o passe gratuito e 313 alunos ainda precisavam regularizar sua situação, informou Debora Ribeiro. “Entretanto, mesmo sem o cadastro finalizado o aluno que estiver uniformizado pode utilizar o transporte sem problemas”, completou a coordenadora da transporte escolar.

Mais informações na Secretaria Municipal da Educação

Telefone: (41) 3472-8625

E-mail: sec.educacao@guaratuba.pr.gov.br

Endereço: Rua Vieira dos Santos, 198 – Centro