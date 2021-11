Litoral volta à normalidade após fortes chuvas do fim de semana

Foto: Defesa Civil

Os municípios do Litoral do Paraná retornaram à normalidade nesta quarta-feira (3), depois de um feriado sob atenção por causa da forte chuva que atingiu a região. Morretes, município mais atingido pelo temporal, decretou situação de emergência para agilizar a captação de recursos financeiros e atender as necessidades da cidade. A precipitação elevou o nível dos rios Nhundiquara, Marumbi e Pinto em quase seis metros.

Uma equipe da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil foi deslocada para a região ainda na segunda-feira (1º). O chefe da Comunicação Social da Defesa Civil, capitão Marcos Vidal, informou que o órgão tem atuado para orientar e auxiliar Morretes no preenchimento das documentações necessárias para requisitar os recursos.

“Estamos prestando assistência a Morretes e aos demais municípios do Litoral. Apesar deste retorno aos níveis normais dos rios, continuaremos monitorando a região e dando todo o suporte necessário”, afirmou o capitão Vidal.

Na cidade, um casal continua acolhido na casa de parentes. Os outros 15 desabrigados e 58 desalojados já retornaram para as suas residências. “O cenário para essas famílias foi difícil, pois muitas perderam seus mantimentos e móveis”, disse o coordenador da Defesa Civil do município, Diogo Dornelles Bueno.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que também foram registrados pontos de alagamentos em estações meteorológicas de Antonina e Guaratuba. As cidades já se encontram em situação normal.

Fonte: AEN