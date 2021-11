Projeto Jovem Aprendiz da Portos do Paraná forma novos alunos

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

A empresa Portos do Paraná, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), dá sequência nesta semana na promoção de cursos que visam a capacitação e o desenvolvimento de ações para jovens nas comunidades que estão nas áreas de abrangência dos portos paranaenses.

A ação está ligada ao projeto Jovem Aprendiz, que está dentro do programa de Educação Ambiental da empresa pública, como ação de compensação da licença ambiental de operação, liberada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

O primeiro curso ministrado gratuitamente foi de técnicas de comunicação, finalizado em outubro com cerca de 25 jovens formados. Na semana passada, teve início o de maquiagem, com 12 alunos na primeira turma.

“A ação é de fundamental importância para seguirmos e cumprirmos com aquilo que nos comprometemos junto ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, de fazer com que o porto seja uma mola propulsora da transformação da realidade das comunidades na nossa área de influência”, afirma o diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana,

Para Tiago Mafra, gestor da CIA Ambiental, empresa contratada que realiza o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social da Portos do Paraná, o curso de maquiagem é uma capacitação inicial para jovens que tem interesse em atuar no ramo e ter uma complementação de renda, já que é uma formação que possibilita mais facilmente a entrada no mercado.

“O projeto também tem objetivo de abrir possibilidades, fazer com que os jovens tenham contato com o mundo do mercado de trabalho e com ações de conscientização ambiental”, explica Mafra.

O curso, no turno da manhã, dura 10 dias e tem carga horária de 30 horas ministrado para jovens a partir de 16 anos, que geralmente estão na fase final do ensino médio.

PARCERIA – Josiane de Oliveira Sutil, instrutora de beleza no Senac de Paranaguá, destaca a união de forças entre a empresa pública e a instituição. “A parceria da Portos do Paraná com o Senac é de grande importância para nós e para a comunidade, já que nosso lema aqui é educar para o trabalho”, afirma.

Segundo ela, o curso pode abrir portas para uma nova profissão porque esses jovens estão conhecendo o mundo da beleza, um mundo bonito e lucrativo.

Camile Adriane dos Santos Martins, de 18 anos, ficou sabendo do curso no Colégio Cidalia Rebello Gomes, na Ilha dos Valadares. “Resolvi vir aprender para adquirir e aprofundar mais conhecimento sobre maquiagem”, diz.

“Estou achando o curso bem legal, a professora é muito atenciosa e nos contou que tudo que ensina aqui ensina também no curso pago, visto que o nosso é gratuito. Isso abre portas para quem não tem condições de pagar”, salienta Camile. Ao final do curso todos os jovens matriculados recebem um certificado atestando a formação.

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

