Guaratuba tem provas de Aquathlon neste domingo

Federação Paranaense de Triathlon e a Paraná Esporte – Jogos de Aventura e Natureza 2021- realizarão, com apoio da Prefeitura de Guaratuba, o Aquathlon no Morro do Cristo, neste domingo (7). O evento se destina a atletas federados e não federados, amadores e profissionais. As provas serão realizadas no Morro do Cristo.

Natação:

Categoria 500 metros volta única com largada da areia, contorno com o braço direito as boias demarcatórias e retorno a areia e ir para a T1;

Categoria 1000 metros duas voltas com largada da areia, contorno com o braço direito as boias demarcatórias, retorno a areia, mais uma volta em todo o percurso retornando a areia novamente e ir para a T1;

Corrida:

Categoria 2,5k volta única saindo da área de transição e chegada ao Morro do Cristo;

Categoria 5k duas voltas saindo da área de transição, chegada ao Morro do Cristo, mais uma volta em todo percurso até chegar novamente ao Morro do Cristo;

Programação

07/11 – Domingo – Morro do Cristo – Guaratuba

06h00 às 06h30 – Entrega de Kits

06h15 às 07h00 – Check-in

07h10 – Orientações Finais

07h15 – 1ª Largada – 500m/2,5k Masculino

07h20 – 2ª Largada – 500m/2,5k Feminino

07h30 – 3ª Largada – 1000m/5k Masculino

07h35 – 4ª Largada – 1000m/5k Feminino

09h30 – Premiação

* Programação sujeita à alteração até o início de entrega dos kits.

Inscrições

Categoria 500m/2,5k – R$ 60,00

Categoria 1000m/5k – R$ 80,00

Inscrições até 06/11/21 12h.

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, de acordo com a lei n} 10.741, de 2003, têm direito a desconto de 50% no valor da inscrição. Para comprovação da idade será necessário apresentação de documento original de identidade no dia da retirada de kits.

Mais informações:

➡️ https://bit.ly/2YjqGnI

Mapa e informações sobre o percurso