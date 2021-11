Jacaré Adilson é retirado do canal da JK, em Matinhos

Equipes do Instituto Água e Terra (IAT) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Matinhos removeram, na manhã desta sexta-feira (5), o jacaré que vivia no canal da Avenida JK. Ele já era conhecido como Adilson.

A página Comunica Matinhos informa que todo resgate, “desde a captura até o translado para sua nova morada”, foi acompanhada pelo veterinário Takashi Yotaumoto, da secretaria municipal.

O secretário de Meio Ambiente, Ari Nomax, explicou que um ofício foi encaminhado ao IAT pedindo a retirada de Adilson do local. O motivo, segundo ele, é que o animal representava um risco à comunidade.

O animal também corria risco de ser molestado por ficar em um local de grande movimento. Segundo a prefeitura, Adilson foi encaminhado para seu “habitat natural”.

Fotos: Prefeitura de Matinhos

Vídeo do Comunica Matinhos