Segunda etapa dos Jogos da Aventura e Natureza no litoral acontecem neste fim de semana

Começou nesta sexta-feira (5), a 2° etapa dos Jogos da Aventura e Natureza (JANS), nas cidades de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba. Até amanhã (domingo, 7), serão disputadas seis modalidades: bodyboarding, parapente, beach tênnis, aquathlon, corrida de aventura e ciclismo.

Segundo Tiago Campos, diretor de Inovação, Incentivo e Fomento ao Esporte, é possível esperar competições muito boas, com modalidades bastante visuais que movimentarão o litoral paranaense. “O que é muito legal, porque teremos modalidades de água (bodyboarding), de ar (parapente) e de terra (ciclismo), mas também competições de água e terra, como aquathlon e corrida de aventura. Todas as seis modalidades são destaques.”, explica o diretor.

Somando primeira e segunda etapa, os JANS ofereceram cerca de 30 modalidades para a comunidade e esperam reunir cerca de 3 mil atletas no litoral do estado.

RETORNO DO BODYBOARDING E PRIMEIRA VEZ DO CICLISMO

O presidente da Federação Paranaense de Bobyboarding, Luis Renato Angelis, se mostrou muito motivado com a competição. “O circuito paranaense de bodyboarding voltou com força total em 2021 após um ano e meio sem competições no Paraná. A primeira etapa foi realizada em Outubro no Festival Radical e agora teremos a segunda etapa no dia 6 e 7 de novembro, na praia brava de Caiobá, dentro dos Jogos de Aventura e Natureza. Serão 10 categorias entre feminino e masculino, onde teremos desde os sub-12, passando pelo iniciante, sub-18, categoria open master e a estreia da categoria Legends, acima de 45 anos. O evento vai contar com atletas dos três estados do sul do país. É um incentivo muito grande do Governo do Estado, com uma experiência que comprovadamente já deu muito certo em 2019.”

O ciclismo de estrada é a grande novidade desta etapa dos JANS no litoral. A diretora técnica da Federação Paranaense de Ciclismo, Monica Braga, destacou que “serão dois tipos de provas. Contra o relógio individual, onde larga um ciclista a cada minuto, e eles correm pelo próprio tempo, com o mais rápido de cada categoria vencendo. E a outra prova é a de estrada, onde largam pelotões em cada categoria. Tudo no ciclismo de estrada é tempo, então teremos muita velocidade nas disputas“.

SOBRE A PRIMEIRA ETAPA – Com início na última sexta-feira (29), a primeira etapa dos JANS foi sediada em sete cidades do litoral paranaense: Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba, Paranaguá, Morretes e Antonina.

Dentre as modalidades praticadas, destaca-se a canoagem riverside cross, disputada em Morretes. Primeira vez que a competição ocorreu em solo brasileiro, o esporte reuniu cerca de 70 atletas no Rio Nhundiaquara, local da prova.

Além desta, também foram praticadas outras 10 modalidades na primeira fase: beach soccer, patinação inline marathon, BMX freestyle, cross games, futebol das estrelas, surf, vôlei de praia, handbeach, skate e vela.

SOBRE OS JANS – A primeira edição dos JANS ocorreu em 2019 e se destacou por ser um projeto inovador que uniu prática esportiva, turismo e natureza em um evento itinerante, que beneficiou a população paranaense tanto esportiva quanto economicamente. Os Jogos de Aventura e Natureza são realizados pelo Governo do Estado por meio da Superintendência do Esporte.

Fonte: Paraná Esporte