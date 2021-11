1ª dose: Guaratuba retoma vacinação de adolescentes

A Secretaria da Saúde de Guaratuba informa que realizará a vacinação da 1ª dose contra a covid-19 nos adolescentes que fizeram cadastro até o dia 1º de outubro. A vacinação ocorrerá no dia 10 de novembro (quarta-feira).

O município recebeu apenas 500 doses de vacina para a 1ª dose. O agendamento da vacinação ocorre conforme a disponibilização de doses pelo Estado.

É importante que os adolescentes e responsáveis sempre verifiquem o cadastro para conferir o agendamento.

Para os adolescentes é obrigatório apresentar o termo de consentimento assinado pelo responsável legal, documento (RG ou Certidão de nascimento) e CPF (ou cartão SUS). O Termo de Consentimento está disponível no Portal da Prefeitura para impressão ou pode ser retirado antecipadamente na Central de Vacinas para assinatura dos responsáveis. No dia da vacinação é necessário um documento oficial do adolescente e responsável, e cartão SUS do adolescente.

Só estão sendo agendados para vacinação as pessoas que fizeram o cadastrado no site vacinas.guaratuba.pr.gov.br. Quem tiver dificuldades em fazer o cadastro pode procurar ajuda na Central de Vacinação, no Ginásio do Parque Municipal, na rua Apucarana, s/n, no Canela (Piçarras), das 8h às 11h30 e das 13h às 20h, onde ocorre a vacinação.

2ª DOSE

Na segunda-feira (8) e na terça-feira (9) aplicação da 2ª dose da vacina Pfizer para quem tomou a 1ª dose até o dia 14 de setembro.

Na quinta-feira (11), será a vez da 2ª dose do imunizante Coronavac para quem tomou a 1 ª dose até o dia 21 de outubro.

DOSE DE REFORÇO

De segunda-feira (8) a sexta-feira (12) aplicação da dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde que tomaram a 2ª dose até o dia 14 de maio.

*Não esqueça da carteirinha de vacinação, um documento com foto, CPF ou cartão SUS.