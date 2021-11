Jovem é espancada pelo ex-namorado em Pontal do Paraná e ele assume agressão

Uma jovem de 21 anos foi brutalmente espancada pelo ex-namorado em Pontal do Paraná O homem postou nas redes sociais que foi o responsável pelas agressões e que ela merecia passar por essa situação. A notícia é do site Massa News, da Rede Massa. Leia trechos da reportagem:

“Ele acabou com a minha vida”, diz Bruna Carolina Machado de Oliveira, vítima do espancamento. A jovem conta ainda que ela e o ex-namorado se conheceram há dois anos, moraram juntos em Piraquara durante sete meses, mas na época, terminaram a relação.

Os dois ficaram sem contato por alguns meses, mas segundo Bruna, sentiram saudade e decidiram se reencontrar no litoral. De acordo com a reportagem, o rapaz contou que descobriu que a jovem mandava fotos íntimas para os amigos. Ele considerou essa atitude como uma suposta traição e espancou a ex-namorada.

Bruna foi atendida no hospital e após ser liberada, se abrigou na casa de familiares. A jovem postou o caso nas redes sociais:

Reprodução/Rede Massa

O homem fugiu e excluiu as redes sociais, mas acompanhou as publicações da jovem através de um suposto perfil fake, informa a Massa News.

Reprodução/Rede Massa

Investigação

A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito policial para iniciar as investigações. Todas as diligências cabíveis estão sendo realizadas. O caso está com a delegacia de Pontal do Paraná.

https://massanews.com/noticia/parana/curitiba/jovem-e-espancada-pelo-ex-namorado-no-litoral-homem-assume-o-crime-nas-redes-sociais/