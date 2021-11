O Município de Antonina completa neste sábado (6), 224 anos de fundação. A data marca a emancipação do município, ocorrida em 1.797.

A cidade programa uma série de eventos hoje, com shows do Donna Rosa na Estação Ferroviária, Recreação na Praça, o Trio da Mesa no Mercado Municipal, a Bananeira Brass Band no coreto da Praça Coronel Macedo, Fernando Ceja, no Calçadão e terminando uma projeção gigante no Armazém Macedo. Confira: