Paraná apresenta potencial do turismo náutico e em Unidades de Conservação

Foto: Sedest

O Instituto Água e Terra (IAT) e a Paraná Turismo apresentaram o potencial do turismo náutico do Estado durante o Boat Show, que começou nesta quinta-feira (4) em São Paulo e segue até terça-feira (9). É o mais importante salão náutico da América Latina e nesta edição reúne mais de 100 marcas expositoras.

De acordo com o governo, o Paraná tem 78 atrativos de turismo náutico registrados. O estande paranaense apresenta em especial o turismo desenvolvido em áreas que contemplam Unidades de Conservação.

O diretor de Políticas Ambientais da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Rafael Andreguetto, explica que o Boat Show se torna uma vitrine do Paraná para o país e para o mundo em atividades que mesclam a conservação da biodiversidade, o turismo e uso público das Unidades de Conservação.

“O Litoral paranaense possui 16 Unidades de Conservação, sendo que cinco têm acesso diretamente por água, como a Ilha do Mel, a Ilha das Cobras, o Parque Estadual do Boguaçu, o Parque Estadual do Palmito e a Estação Ecológica do Guaraguaçu. Além disso, o Paraná conta com outras áreas naturais em UCs, com seu interior banhados pelos rios Paraná e Paranapanema e lagos, que também são unidades possíveis de atividades náuticas”, disse.

BOAT SHOW – Na sua 24ª edição, o Boat Show acontece no São Paulo Expo, com conteúdo e exposição conectados aos visitantes, que podem comprar um barco ou até mesmo encontrar o próximo destino turístico para visitar.

Para a diretora técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta, a expectativa é atrair para o Paraná mais parcerias comerciais. “Participar de um evento como este é se mostrar presente em uma grande iniciativa de marketing para todo o país. Nossa intenção é dar visibilidade ao potencial do turismo paranaense e que essa exposição dê resultados em geração de novos negócios, emprego e renda”, destacou.

O evento deve atrair mais de 36 mil visitantes ao longo dos seis dias e fechar mais de R$ 170 milhões em novos negócios no setor. Ao longo de suas edições, o Boat Show mostrou um alcance de mais de 4 milhões de pessoas no Facebook e mais de 1,9 milhão no Instagram.

Secretários representam Guaratuba no evento

Foto: Prefeitura de Guaratuba

De acordo com a prefeitura, o secretário da Pesca e da Agricultura, Cidalgo Chinasso Filho, e a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, representaram o município e o prefeito Roberto Justus.

Segundo a prefeitura, também apresentações voltadas para a Educação, Cultura e Turismo. “A responsável pela gestão das Unidades de Conservação da Ilha do Mel-PR, pelo Instituto Água e Terra, Evelyn Jacques de Almeida, apresentou o Projeto Parque Escola, que tem como objetivo oferecer uma aula de educação ambiental ativa, direto de uma unidade de conservação”, informa o site do município.

R$ 100 MILHÕES – Repercutindo uma notícia do evento, a prefeitura também destacou que Rafael Andreguetto, declarou ao público do congresso que o governador Ratinho Junior autorizou o investimento de R$ 100 milhões em infraestrutura náutica para construção e restauração de trapiches, rampas, pieres, flutuantes etc. “Tudo para que o Paraná se afirme efetivamente como destino náutico”, afirmou, de acordo com a Náutica.

“Para atrair investimentos privados, nosso governador também pretende reduzir a alíquota de ICMS recebida pelo Estado, igualando-a à da vizinha Santa Catarina. O objetivo é atrair novos estaleiros, marinas e outras empresas do setor náutico para o nosso lado”.

LAGAMAR – Em sua apresentação, Andreguetto mostrou que, independentemente de todos esses investimentos, o Paraná já apresenta um grande potencial no turismo de natureza que precisa ser usufruído pelos paranaenses e por turistas de todo o país.

A começar pelo Lagamar, um santuário ecológico com 200 km de extensão ao logo do litoral paranaense, abrangendo em seguida as cidades de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida. Considerado o maior trecho contínuo de Mata Atlântica no país, o conjunto de lagunas, braços de mar, baias, estuários, ilhas, morros isolados, praias, restingas e florestas ainda bem conservadas impressiona os visitantes. E possui diversas Unidades de Conservação que contribuem para a preservação desse bioma.

“Nosso objetivo nessa área é desenvolver o turismo náutico de forma sustentável, com a criação de um destino internacional de natureza, a valorização e a estruturação das áreas de conservação. Nosso maior desafio será fazer a dragagem do Canal de Varadouro, propiciando a passagem de barcos de maior calado”, revelou.