Pontal cria Centro Municipal de Surf com aulas gratuitas

Fotos: Cesar Ramires / Prefeitura de Pontal do Paraná

As aulas de surf que acontecem no Grêmio Recreativo no Balneário de Ipanema seguem a todo vapor. É um projeto de escolinha esportiva da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. O nome deste projeto é Centro Municipal de Surf – Ondas dos Sambaquis e funciona segunda, quarta e sexta, no contraturno escolar.

As aulas acontecem sob o comando de dois instrutores Fernando Mariano e Celso Gabriel. “Como é muito recente a escolinha, a procura de alunos está aumentando”, explica Mariano. “Nesse primeiro momento, estamos atendendo, crianças e adolescentes que variam entre 3 e 16 anos de idade e temos hoje cadastrados 18 alunos. Porém, nada impede os adultos de participarem. A escolinha é gratuita para moradores do município. A escolinha é recente, e assim que chegar os equipamentos para adultos, serão abertos horários diferenciados para poder atender toda a população”, comentou.

O intuito da escolinha é ensinar surf, inicialmente para crianças e adolescentes, de uma forma lúdica, prazerosa, conforme as faixas etárias. Além disso, fazendo com que sintam interesse em participar, dividir suas opiniões e ideias. “Nós temos a praia como nossa sala de aula, mas não podemos esquecer que a maior e mais valiosa ferramenta em nossas mãos é o aluno. Somos gratos ao prefeito Rudão Gimenes e ao secretário de Esportes (João Carlos) Marcon por acreditar e incentivar o esporte no município. Nossas segundas, quartas e sextas, acabaram se tornando os melhores, mais alegres e importantes dias da semana”, completou Mariano.

“Esta foi a primeira aula do meu filho Luis Eduardo Santolin de nove anos. O professor possui muito didática para lidar com crianças”, relatou a mãe Rafaella Regina de Sousa. “Meu filho adorou a aula e já foi pra água no primeiro dia, depois de muita ansiedade. Professor muito incentivador e a experiência incrível e ele está ansioso pela próxima aula”.

Os interessados podem fazer a inscrição no formulário abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvo3K5ifQQfYMK1JROz7bPaxcMkBZTN3u5i6jsTHqfz6UAzQ/viewform?fbclid=IwAR0OrCx5Xzs3QCSNkNbPK11blOeKfPf6ik2m_2grPhJupXFKktXl3tKYvnk

Fonte: Prefeitura de Pontal do Paraná / Texto: Rafaela Takiguchi / Fotos: Cesar Ramires