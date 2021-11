Morretes faz balanço da reação às chuvas e inundações

A Prefeitura de Morretes divulgou, nesta sexta-feira (5), um vídeo contando, resumidamente, como foi a reação às chuvas do final de semana anterior, justamente no dia em que a cidade comemorava 288 anos de fundação, que aconteceu em 31 de outubro de 1733. Na data, acontecia a tradicional Feira de Produção Local, que acabou sendo suspensa e realizada neste final de semana, sexta a domingo (5, 6 e 7).

As imagens foram foram publicadas nas redes sociais da prefeitura, com um texto explicativo:

“Neste domingo (31/10), a cidade de Morretes sofreu com as fortes chuvas que causaram o transbordamento dos rios que cortam a cidade.

“De imediato, a equipe da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outros voluntários da Prefeitura se mobilizaram para iniciar os trabalhos de atendimento às famílias e ao longo da noite diversas solicitações de suporte foram atendidas.

“Quatro famílias precisaram ser abrigadas pelo município e outras precisaram de ajuda para sair de casa e buscar abrigo na casa de familiares e amigos. Porém, na segunda-feira todas as famílias tinham retornado para suas residências.

“Ao longo da semana, as equipes das secretarias de infraestrutura, saúde, educação, agricultura e ação social realizaram os levantamentos necessários para avaliar os estragos.

“Em que pese o elevado nível dos rios, os estragos estruturais se mostraram inferiores ao que se cogitou inicialmente. As medidas para recuperar as estradas e fornecer alimentos para as famílias mais vulneráveis já estão sendo adotadas pelo município.

“A campanha para doação de alimentos foi bem-sucedida e o município também adquiriu cestas básicas adicionais para atender as famílias necessitadas nos próximos dias.

“Neste momento, é importante destacar que o município está em situação de normalidade e os estabelecimentos turísticos e de serviços funcionam normalmente.

“A Prefeitura agradece a todos os servidores e cidadãos que moram e trabalham na cidade, empenhados em colaborar no rápido atendimento às famílias atingidas.”

Fonte: Prefeitura de Morretes