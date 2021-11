Grande Reserva Mata Atlântica participa de painel na COP26

O projeto Grande Reserva Mata Atlântica, que abrange o maior remanescente contínuo deste bioma e tem boa parte no Litoral do Paraná, foi apresentada, nesta sexta-feira (5) na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – COP26, em Glasgow, na Escócia.

A iniciativa reúne entidades, empresas, órgãos públicos, comunidades e profissionais de diversas áreas que buscam o desenvolvimento econômico da região aliado à preservação. Com a explanação esperam atrair visitantes e investidores. Quem fez a explanação foi Ricardo Borges, coordenador de marketing e networking da iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica pela SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental), que falou sobre os importantes avanços do trabalho iniciado três anos atrás.

A apresentação foi feita no painel “Ação multinível para a biodiversidade e o clima: desafio planetário e lições da América Latina” se enquadra no terceiro tema e está sendo liderado pela Universidade de York, de Toronto, no Canadá.

O evento também contou com falas do Imperial College London; Fundação Grupo Boticário; Oro Verde Tropical Forest Foundation; Global Center on Adaptation; German Development Institute (DIE); Fundación Defensores de la Naturaleza; CDP Latin America; IDDRI

A Grande Reserva Mata Atlântica tem 2,2 milhões de hectares de ecossistemas naturais terrestres e 1,8 milhão de áreas marinhas que se estendem por 50 municípios em três estados. Esta região abriga cidades históricas, comunidades tradicionais e indígenas Também fica em uma região turística e com portos importantes do país

O painel na COP26 também teve apresentação da Fundação Grupo Boticário, entidade participante da Grande Reserva, que apresentou o projeto Viva Água, que reúne diversos setores produtivos para promover a segurança hídrica e a adaptação às mudanças climáticas pela conservação e restauração do meio ambiente.

Assista o painel “Ação multinível para a biodiversidade e o clima: desafio planetário e lições da América Latina” completo aqui:

https://youtu.be/CMLh2V1bHf0